Eni до конца года планирует начать добычу на блоке на шельфе Анголы

Итальянская Eni до конца 2019 года планирует начать добычу на месторождении Agogo на блоке 15/06 на шельфе Анголы, говорится в сообщении компании.

Eni сообщила, что пробурила первую оценочную скважину на месторождении Agogo (Agogo-2), которая подтвердила наличие геологических запасов в размере 650 млн баррелей нефти.

Оценочная скважина Agogo-2 была пробурена буровой установкой "Посейдон", в 3 км к северо-западу от поисковой скважины Agogo-1 на глубине 1,7 км ниже уровня воды и достигла глубины в 3,9 км. Производительность скважины Agogo-2 оценивается выше 15 тыс. б/с.

Eni является оператором блока 15/06 с долей в 36,8% и входит в консорциум с Sonangol и SSI Fifteen, которые делят между собой оставшиеся доли в 36,8% и 26,3% соответственно.

Eni работает в Анголе с 1980 года, где ее собственная добыча в настоящее время составляет около 150 тыс. б/с н.э. В рамках блока 15/06 Eni разрабатывает два проекта - West Hub (включает Agogo) и East Hub, которые производят около 155 тыс. б/с нефти. Eni также является оператором блока Cabinda Norte, расположенного на суше Анголы.