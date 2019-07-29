Экономика

11:42 29.07.2019

Eni до конца года планирует начать добычу на блоке на шельфе Анголы

1 мин читать
Eni до конца года планирует начать добычу на блоке на шельфе Анголы

 

Итальянская Eni до конца 2019 года планирует начать добычу на месторождении Agogo на блоке 15/06 на шельфе Анголы, говорится в сообщении компании.

Eni сообщила, что пробурила первую оценочную скважину на месторождении Agogo (Agogo-2), которая подтвердила наличие геологических запасов в размере 650 млн баррелей нефти.

Оценочная скважина Agogo-2 была пробурена буровой установкой "Посейдон", в 3 км к северо-западу от поисковой скважины Agogo-1 на глубине 1,7 км ниже уровня воды и достигла глубины в 3,9 км. Производительность скважины Agogo-2 оценивается выше 15 тыс. б/с.

Eni является оператором блока 15/06 с долей в 36,8% и входит в консорциум с Sonangol и SSI Fifteen, которые делят между собой оставшиеся доли в 36,8% и 26,3% соответственно.

Eni работает в Анголе с 1980 года, где ее собственная добыча в настоящее время составляет около 150 тыс. б/с н.э. В рамках блока 15/06 Eni разрабатывает два проекта - West Hub (включает Agogo) и East Hub, которые производят около 155 тыс. б/с нефти. Eni также является оператором блока Cabinda Norte, расположенного на суше Анголы.

Теги: #италия #добыча #нефть #eni #ангола
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:03 24.07.2019
Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини - СМИ

Итальянская оппозиция намерена вынести предложение о вотуме недоверия Сальвини - СМИ

20:23 24.07.2019
Зеленский и Конте обсудили развитие украинско-итальянских торгово-экономических отношений и приговор нацгвардецу Маркиву

Зеленский и Конте обсудили развитие украинско-итальянских торгово-экономических отношений и приговор нацгвардецу Маркиву

18:43 24.07.2019
Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

18:37 24.07.2019
Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

18:25 24.07.2019
Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

12:38 24.07.2019
Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

Транснефть согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой" в размере $15 за баррель некондиционной нефти

09:41 24.07.2019
Цены на нефть растут на сигналах падения запасов в США, Brent выросла до $64 за баррель

Цены на нефть растут на сигналах падения запасов в США, Brent выросла до $64 за баррель

18:32 23.07.2019
Нефть дешевеет на слабых прогнозах мирового ВВП, Brent опустилась ниже $63 за баррель

Нефть дешевеет на слабых прогнозах мирового ВВП, Brent опустилась ниже $63 за баррель

09:38 23.07.2019
Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти

Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти

15:28 19.07.2019
Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель

Нефть продолжает рост на новостях об уничтожении США иранского беспилотника, Brent на уровне $62,8 за баррель

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

Глава Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" назначила директором по закупкам экс-менеджера Bakcell и Etihad Airways Сергея Довгаленко

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

"Интергал-Буд" заключил партнерство с "Укрбуд" по проекту Sky Avenue

Оценка инфляции зависит от региона и возраста, не зависит от пола и семейного положения - НБУ

Pfizer обсуждает слияние одного из своих подразделений с Mylan

Экс-глава Украинской биржи Ткаченко возглавит правление "Расчетного центра"

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Сумское НПО полностью обновило набсовет и ревкомиссию

Европейские службы доставки еды Takeaway и Just Eat почти договорились о слиянии

Кабмин увеличил в августе долю ЕСВ для Фонда социального страхования до 14,24%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА