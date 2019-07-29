Экономика

11:44 29.07.2019

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

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Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Авиакомпания Korean Air приостановит перелеты между корейским городом Пусан и японским Саппоро с третьего сентября, сообщили в понедельник западные СМИ.

Авиакомпания также планирует отменить несколько рейсов между двумя странами или перейти на самолеты меньших размеров с середины августа.

Причиной отмены рейсов является снижение спроса на перелеты в связи с дипломатическим скандалом между двумя странами.

Korean Air является национальным авиаперевозчиком и крупнейшей авиакомпанией Южной Кореи, входит в международный авиационный альянс SkyTeam.

Ранее японская газета Sankei сообщала, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ вряд ли встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

Согласно информации издания, Абэ не будет вести переговоров с Мун Чжэ Ином, если Сеул не предпримет продуктивных шагов для урегулирования вопросов, связанных с выплатой компенсаций южнокорейским жертвам принудительного труда в 1910-1945 годах.

По тем же причинам премьер-министр откажется от других возможностей встретиться с президентом Южной Кореи, в том числе во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в октябре и саммита АТЭС в ноябре, уточняет газета.

Кроме того, по данным японских СМИ, Токио 2 августа планирует исключить Южную Корею из числа стран, пользующихся торговыми преференциями. Южная Корея выразила протест против этого плана, заявив, что он подорвет десятилетнее экономическое сотрудничество двух стран и партнерство в области безопасности, а также поставит под угрозу свободную торговлю.

Япония заявила, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.

Теги: #япония #корея #авиарейсы
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