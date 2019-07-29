Сумское НПО полностью обновило набсовет и ревкомиссию

Акционеры ПАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение" (Сумское НПО), к руководству которым в апреле вернулся экс-гендиректор Владимир Лукьяненко, полностью переизбрали состав наблюдательного совета, в который, как и ранее, вошли представители мажоритария Stremvol Holdings Limited, владеющего 83,736% акций общества.

Согласно информации в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), такое решение приняло общее собрание акционеров компании 26 июля.

В новый состав набсовета от Stremvol Holdings вошли два представителя юридической фирмы "Тычина и партнеры" (Киев) – ее директор Оксана Тычина и старший юрист Ольга Харина.

Кроме того, членом НС стал советник по финансовым вопросам АО "Смарт-Холдинг" Олег Третьяк (тогда как из состава НС выбыл гендиректор "Смарт-Холдинга" Алексей Пертин) и юрисконсульт холдинга Елена Степанчук.

Новым главой набсовета стал Александр Гаджиенко, который, согласно публикации, с 14 марта 2014 года – пенсионер, а до этого занимал должность начальника управления организации труда и заработной платы Сумского НПО.

Новый набсовет избран сроком на три года

В свою очередь из состава НС, помимо А.Пертина, выведены Галина Овденко, Эльвира Шумилова и Евгений Сарапулов.

По решению собрания акционеров также переизбран состав ревизионной комиссии Сумского НПО – в него вошли начальник управления экономической безопасности объединения Юрий Лаптур, начальник отдела платежей управления финансов общества Станислав Коробченко и замдиректора по персоналу Леонид Борисенко, который возглавил ревкомиссию.

Помимо этого, акционеры утвердили в должности генерального директора Сумского НПО Владимира Лукьяненко, который исполнял обязанности руководителя с 23 апреля текущего года.

Сумское НПО - один из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

в 2018 году чистый убыток Сумского НПО увеличился на 93,3% к 2017 году, до 2 млрд 158 млн грн, чистый доход от реализации сократился на 12,8% - до 759,8 млн грн.

По состоянию на первый квартал 2019 года компания Stremvol Holdings (Кипр) владела 83,736% акций ПАО "Сумское НПО", еще 13,5124% принадлежит "Просцено трейдинг" (Кипр).

Как сообщалось, в конце 2012 года "Смарт-холдинг" Вадима Новинского приобрел у Лукьяненко 25% акций Great Station Properties, которая, в свою очередь, владеет 48,9% акций Stremvol Holdings Limited.

Лукьяненко также предоставил "Смарт-холдингу" опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, группа уже стала владельцем 10,04% акций завода, в будущем могла получить контроль над 40,04% его акций.

В 2013 году В.Лукьяненко заявил о намерении вместе со "Смарт-холдингом" сменить руководство сумского предприятия, контролируемого "Энергетическим стандартом" Константина Григоришина.

Предыдущий состав набсовета НПО был сформирован акционерами в октябре 2016 года после выигрыша в Лондоне арбитража в споре об опционе на пакет акций в ПАО "Сумское НПО" между компанией В.Лукьяненко и В. Новинского, с одной стороны, и К.Григоришиным - с другой.