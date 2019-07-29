Кабмин увеличил в августе долю ЕСВ для Фонда социального страхования до 14,24%

Кабинет министров на август 2019 года увеличил долю Единого социального взноса (ЕСВ) для Фонда социального страхования с 9,37% до 14,24% за счет уменьшения доли взноса страхование от безработицы с 5% до 0,13%, сообщается в постановлении правительства на "Урядовом портале".

Согласно документу, с 2020 года доля ЕСВ на страхование от безработицы снизится с 5% до 4,8%, тогда как доля взноса, направленная на соцстрахование в связи с временной потерей работоспособности и от несчастного случая на производстве, увеличивается с 9,37% до 9,57%.

"Принятое решение позволит Фонду социального страхования Украины погасить задолженность по выплате материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности", - объясняется в документе.