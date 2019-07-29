Экономика

11:25 29.07.2019

Кабмин увеличил в августе долю ЕСВ для Фонда социального страхования до 14,24%

1 мин читать
Кабмин увеличил в августе долю ЕСВ для Фонда социального страхования до 14,24%

Кабинет министров на август 2019 года увеличил долю Единого социального взноса (ЕСВ) для Фонда социального страхования с 9,37% до 14,24% за счет уменьшения доли взноса страхование от безработицы с 5% до 0,13%, сообщается в постановлении правительства на "Урядовом портале".

Согласно документу, с 2020 года доля ЕСВ на страхование от безработицы снизится с 5% до 4,8%, тогда как доля взноса, направленная на соцстрахование в связи с временной потерей работоспособности и от несчастного случая на производстве, увеличивается с 9,37% до 9,57%.

"Принятое решение позволит Фонду социального страхования Украины погасить задолженность по выплате материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности", - объясняется в документе.

Теги: #соцстрах #есв #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 27.07.2019
Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

Гройсман предложит Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря

13:31 26.07.2019
Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

09:43 26.07.2019
Украина привлечет EUR250 млн от Cargill под 5,15-6,25%

Украина привлечет EUR250 млн от Cargill под 5,15-6,25%

20:16 24.07.2019
Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

17:15 24.07.2019
Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

Кабмин направил дополнительные средства на финансирование первичной медпомощи

16:44 24.07.2019
Кабмин обязал МЭРТ направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

Кабмин обязал МЭРТ направлять показатели оборонного госзаказа на утверждение в СНБО

15:34 24.07.2019
Кабмин увеличил долю ЕСВ для ФССУ до 14%

Кабмин увеличил долю ЕСВ для ФССУ до 14%

14:23 24.07.2019
Кабмин уполномочил Маркарову подписать протокол об избежании двойного налогообложения с Оманом

Кабмин уполномочил Маркарову подписать протокол об избежании двойного налогообложения с Оманом

14:17 24.07.2019
Кабмин одобрил введение с 1 сентября системы 2Д-кодирования упаковок лекарств с учетом замечаний МЭРТ

Кабмин одобрил введение с 1 сентября системы 2Д-кодирования упаковок лекарств с учетом замечаний МЭРТ

13:04 24.07.2019
Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Офис президента просит Кабмин внести представление на увольнение Кличко с поста главы КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

Глава Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" назначила директором по закупкам экс-менеджера Bakcell и Etihad Airways Сергея Довгаленко

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

"Интергал-Буд" заключил партнерство с "Укрбуд" по проекту Sky Avenue

Оценка инфляции зависит от региона и возраста, не зависит от пола и семейного положения - НБУ

Pfizer обсуждает слияние одного из своих подразделений с Mylan

Экс-глава Украинской биржи Ткаченко возглавит правление "Расчетного центра"

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

Сумское НПО полностью обновило набсовет и ревкомиссию

Eni до конца года планирует начать добычу на блоке на шельфе Анголы

Европейские службы доставки еды Takeaway и Just Eat почти договорились о слиянии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА