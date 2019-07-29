Экономика

11:15 29.07.2019

Индонезийский стартап Traveloka может быть оценен в $4,5 млрд в рамках привлечения финансирования

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Индонезийский стартап Traveloka может быть оценен в $4,5 млрд в рамках привлечения финансирования

Traveloka, одна из крупнейших туристических интернет-компаний в Юго-Восточной Азии, ведет переговоры о привлечении нового капитала, в результате которого индонезийский стартап может быть оценен в $4,5 млрд, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

Traveloka, в которую среди прочих инвестируют туристическая интернет-компания Expedia Group Inc., китайский интернет-ритейлер JD.com и фонд Sequoia Capital, планирует выручить $500 млн в рамках очередного раунда финансирования.

Компания намерена использовать полученные средства для дальнейшего расширения в регионе. По словам источников, раунд может завершиться в следующие два месяца.

Traveloka была основана в 2012 году. Компания предлагает онлайн-платформу для поиска и бронирования различных услуг, в том числе билетов на самолеты и поезда, а также гостиниц.

Компания несколько раз привлекала капитал. В прошлом году Traveloka получила $400 млн и была оценена в $3,9 млрд. В 2017 году Expedia инвестировала в стартап $350 млн.

Теги: #туризм #финансирование #индонезия #стартап
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