"Укрбуд" опровергает продажу доли в проекте ЖК Sky Avenue

Украинская государственная строительная корпорация "Укрбуд" опровергает продажу доли в проекте строительства жилого комплекса (ЖК) Sky Avenue комфорт-класса по ул.Народного ополчения, 3 в Соломенском районе столиццы.

"Информируем, что ни одно из предприятий, являющихся членами "Укрбуда" и ведущих хозяйственную деятельность в Киеве, не осуществляло продажи активов или долей в текущих проектах корпорации", - говорится в официальном сообщении пресс-службы "Укрбуд".

Согласно заявлению корпорации, "Укрбуд" и "Интергал-Буд" заключили меморандум о совместной реализации проекта ЖК Sky Avenue, согласно которому "Интергал-Буд" выступает партнером и генподрядчиком строительства.

"Отметим, что после подписания соответствующего меморандума жилой комплекс Sky Avenue - это единственный общий проект "Укрбуд" и "Интергал-Буд", реализуемый исключительно на партнерских началах", - сообщил "Укрбуд".

Как уточняет корпорация, партнеры совместно осуществляют продажу жилья, однако новые договора оформляются в "Интергал-Буд", при этом договора, заключенные ранее с "Укрбуд", остаются в силе.

Пресс-служба также отметила, что "Укрбуд" уже реализовывал проекты на партнерских началах, в частности ЖК Friendly House (совместно с "Киевмиськбуд"). Кроме того, продолжается реализация проектов ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК "Чаривне мисто" (с Perfect Group).

Как сообщалось со ссылкой на коммерческого директора "Интергал-Буда" Анну Лаевскую, компания выкупила долю в проекте ЖК Sky Avenue, не уточнив, какую именно. При этом информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что это не первая покупка "Интергал-Будом" активов "Укрбуда".

Отвечая на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с "Укрбудом" Лаевская отметила, что в настоящее время между компаниями подписан договор о сотрудничестве только по одному проекту, но "если будут интересные предложения" о выкупе объекта или партнерстве, то это "теоретически возможно".