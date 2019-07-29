Экономика

11:11 29.07.2019

Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта

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Японский импортер СПГ впервые прибег к арбитражу для пересмотра цен контракта

Японская электроэнергетическая компания Osaka Gas начала формальную процедуру пересмотра цен в контрактах, заключенных с предприятием PNG LNG, которое контролируется ExxonMobil, посылая сигнал о том, что японские покупатели СПГ готовы на самые агрессивные меры в попытках снизить цены в своих контрактах.

Хотя разбирательства с участием арбитров, как правило, являются частными делами между двумя сторонами, хорошо информированные источники в компаниях, покупающих СПГ, подтвердили, что они ведутся, сообщил "Интерфаксу" эксперт в области энергетики Саул Кавоник, базирующийся в Австралии.

Osaka Gas стремится уменьшить наклон кривой в договоре о продаже с привязкой к нефти. Большинство существующих срочных сделок имеют наклон около 15%, но многие покупатели, ведущие переговоры о новых контрактах, просят о снижении этого значения до 11-12%.

С учетом того, что фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне около $63 за баррель, сокращение наклона с 15% до 12% приведет к снижению цены на СПГ на$2 за 1 млн британских термических единиц (БТЕ), до $7,50 за млн БТЕ. Спотовые поставки в Северной Азии в настоящее время стоят около $4,50/млн БТЕ. Это вдвое дешевле цены действующих срочных контрактов, что вызывает недовольство многих клиентов. Таким образом, ожидается, что все больше покупателей будут просить о пересмотре цен, поскольку разрыв между спотовыми ценами и ценами, предусмотренными в контрактах, будет сохраняться, несмотря на резкий рост мировых поставок СПГ.

Osaka Gas отказалась комментировать вопрос о пересмотре цен. По словам Агнешки Асон, приглашенного научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований и автора опубликованного в апреле доклада Price reviews and arbitrations in Asian LNG markets, это первый раз, когда японский покупатель привлек арбитров для пересмотра цен.

Другие покупатели будут внимательно следить за результатом, чтобы прибегнуть к аналогичной стратегии в случае успеха Osaka Gas. Это может повлиять на другие СПГ-контракты на заводе PNG и во всем регионе, что приведет к увеличению числа запросов на внеплановые пересмотры цен и, в конечном итоге, к увеличению числа подобных разбирательств в Азии.

ПЕРЕСМОТР ЦЕН В АЗИИ

Арбитражные разбирательства по поводу пересмотра цен - обычное явление в Европе, но довольно редкая практика в Азии, на крупнейшем рынке СПГ. Пересмотры цен контрактов уже практиковались в этом регионе. Но в отличие от европейцев, азиаты в целом, а особенно, японцы, считают использование правовых мер для урегулирования споров ударом для своей репутации. Стремление сохранить лицо укоренилось в японской культуре столь глубоко, что покупатели, как правило, договаривались о решениях с продавцами, практически не прибегая к формальным процедурам пересмотра цен.

Несмотря на то, что ситуация с Osaka Gas является первой в своем роде, число процедур пересмотра цен на СПГ и арбитражных разбирательств в Тихоокеанском бассейне, вероятно, будет расти в ближайшие годы, особенно в связи с либерализацией азиатских рынков СПГ. Либерализация рынка поместит покупателей-монополистов в более конкурентную среду, что ограничит их способность минимизировать расходы.

Растущая роль на азиатских рынках СПГ международных кредиторов и торговых домов, которые обычно прибегают к формальной процедуре пересмотра цен и арбитражу в случае такой необходимости, также будет означать, что эта практика станет более распространенной в регионе. По словам Асон, рост числа игроков, которые считают такого рода практику нормальной в рамках бизнеса, может изменить распространенное на азиатском рынке СПГ мнение о том, что она наносит ущерб отношениям между сторонами.

Так, южнокорейская Kogas и австралийская Woodside Petroleum продолжают сотрудничество, хотя Kogas, второй по величине в мире покупатель СПГ, в прошлом году инициировал арбитражное разбирательство в отношении возглавляемого Woodside предприятия North West Shelf для урегулирования спора по поводу СПГ-контракта, срок действия которого истек в 2016 году.

Исполнительный директор Woodside Питер Коулман заявил в феврале 2018 года, что отношения с Kogas все еще остаются хорошими, назвав разбирательство естественным завершением процесса разрешения спора.

Это стало первым общеизвестным случаем, когда покупатель СПГ в Азии прибег к помощи третьей стороны для пересмотра цен в контракте, указывающим на то, что покупатели в регионе начинают оказывать давление на производителей с целью добиться более гибких условий поставки.

Покупатели получат преимущество в обозримом будущем на фоне ожидаемого роста мировых поставок и будут с нетерпением наблюдать за результатами разбирательств Kogas и Osaka Gas. Вне всяких сомнений, они привлекут внимание и продавцов, которые захотят понять, как меняется традиционный азиатский рынок.

Теги: #япония #импорт #спг
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