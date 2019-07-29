Экономика

10:43 29.07.2019

Компания Verifone установила в отделениях "Укрпошты" 5 тыс. POS-терминалов для безналичной оплаты

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Компания Verifone установила в отделениях "Укрпошты" 5 тыс. POS-терминалов для безналичной оплаты

Компания Verifone (США) установила 5 тыс. платежных терминалов для безналичной оплаты в почтовых отделениях в рамках партнерства с АО "Укрпошта".

Как сообщила пресс-служба Verifone в понедельник, терминалы установлены в почтовых отделениях в областных центрах, городах, а также в поселках с населением более 2 тыс. человек.

"Банковская система Украины обслуживает лишь 66% всех украинцев, при этом охват почтовых отделений - 100% населения. Теперь отделения "Укрпошты" позволят использовать современные платежные системы в больших городах и населенных пунктах с более 2 тыс. жителей. В соответствии с новой корпоративной стратегией Verifone, клиенты "Укрпошты" также получат доступ к новым сервисам и услугам", - цитирует пресс-служба вице-президента и генерального директора Verifone в Юго-Восточной Европе, странах Балканского региона и Турции Онура Алтинбаша.

"Укрпошта" одновременно также запустила мобильное приложение для Android и iOS, API и личный кабинет - для бизнес-пользователей. В ближайших планах компании - запуск услуги по снятию наличных и пополнению карточек через POS-терминалы, а также предоставление скидок при расчете платежной картой в почтовых отделениях.

"Мы рады, что благодаря прозрачному тендеру, нам удалось приобрести качественное оборудование по самой низкой цене и тем самым приблизить украинцев к финансовым услугам и базовым финансовым сервисам", - цитирует пресс-служба Verifone генерального директора "Укрпошты" Игоря Смелянского.

Как сообщалось, АО "Укрпошта" в октябре 2018 года установила 2 тыс. POS-терминалов для безналичной оплаты услуг в наиболее загруженных отделениях по всей стране.

Ранее Нацбанк выдал "Укрпоште" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Также "Укрпошта" стала первым участником международных платежных систем MasterCard и Visa среди небанковских учреждений Украины.

В июле 2018 года "Укрпошта" присоединилось к национальной платежной системе "Украинский платежный "Простир" ("Простир") в качестве эквайера.

"Укрпошта" объявила тендер на закупку 5 тыс. POS-терминалов декабре 2017 года, аукцион состоялся 18 января, а договор с компанией победителем – ООО "Сервус Системз Интегрейшн" с предложением 31,108 млн грн – был подписан 14 февраля текущего года. Всего в тендере приняли участие три компании, одна из которых отсеялась на этапе подачи документации.

Тендер предусматривал закупку двух партий по 2,5 тыс. POS-терминалов Verifone EVO 520.

POS-терминал — электронное программно-техническое устройство для приема к оплате платежных карт, которое может принимать карты с чипом, магнитной полосой и бесконтактные карты, а также другие устройства, имеющие бесконтактное сопряжение.

Теги: #укрпошта
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