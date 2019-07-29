Экономика

10:42 29.07.2019

Розничные продажи в Японии в июне выросли сильнее прогнозов

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Розничные продажи в Японии в июне выросли сильнее прогнозов

Розничные продажи в Японии в июне 2019 года увеличились на 0,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали подъема на 0,2%.

Относительно мая розничные продажи не изменились, тогда как эксперты в целом ожидали сокращения на 0,3%.

В мае показатель увеличился на 1,3% в годовом выражении, хотя ранее сообщалось о росте на 1,2%. Относительно апреля продажи повысились на 0,4%, предыдущая оценка предусматривала рост на 0,3%.

Продажи крупных ритейлеров (универсальных магазинов и супермаркетов) в прошлом месяце сократились на 0,5% в годовом выражении после аналогичного снижения в мае. Аналитики ждали падения показателя на 0,6%.

Эксперты отмечают, что в июле продажи ритейлеров, скорее всего, сильно сократятся в годовом выражении из-за дождливой погоды. Так, в Токио за весь месяц было зафиксировано лишь 50 солнечных часов - это худший показатель за 130 лет наблюдений.

Теги: #япония
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