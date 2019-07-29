SkyUp свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье

Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) запускает три новых внутренних рейса с октября 2019 года, сообщается на сайте авиакомпании.

Кроме того, SkyUp на маршруте Киев-Львов увеличивает частоту.

Рейсы по направлению Киев-Запорожье со стоимостью билетов от 498 грн будут отправляться в понедельник, вторник, среду и пятницу с 28 октября 2019 года

Рейсы по направлению Киев-Харьков со стоимостью билетов от 498 грн будут отправляться в понедельник, среду и пятницу с 25 октября 2019 года.

Рейсы по направлению "Харьков-Львов" (впервые в Украине) со стоимостью билетов от 639 грн будут отправляться в четверг и воскресенье с 17 октября 2019г.

В авиакомпании подчеркнули, что развитие внутренних сообщений - то, что SkyUp может и продолжает делать для Украины.

"Сейчас SkyUp Airlines борется за свое и ваше право летать. Ежедневно мы стараемся становиться лучше. Вы хотели открывать Европу - мы запустили для вас рейсы на Барселону, Париж и Неаполь. Вам понравились каникулы во Львове - мы пересмотрели нашу зимнюю программу полетов. Теперь после часа в самолете вы сможете обедать с партнерами в Харькове, или отрываться с львовскими друзьями - по цене железнодорожного билета", - цитируют в сообщении слова генерального директора компании Евгения Хайнацкого.

Билеты на все рейсы уже доступны для покупки.

Как сообщалось, SkyUp в I пол.-2019г перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. Вначале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх.