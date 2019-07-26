Экономика

19:09 26.07.2019

Додон заявляет о необходимости добиться от России скидки на газ для Молдовы

2 мин читать
Додон заявляет о необходимости добиться от России скидки на газ для Молдовы

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что правительству следует всерьез заняться проблемой обеспечения поставок газа в страну на следующий год.

"Во-первых, нам нужно добиться скидки на поставки газа в Молдову до конца года. Это связано с тем, что бывшие власти необоснованно снижали тарифы, не приводили их в соответствии с ценами, по которым Молдавия получает газ от "Газпрома". Это было сделано в политических целях, чтобы не принимать непопулярные решения перед выборами. Бывшее правительство действовало по принципу "После нас - хоть потоп", - сказал Додон в эфире телеканала РТР-Молдова.

Он заявил, что готов помочь правительству в решении этой проблемы.

"Я уже говорил об этом в Москве. Эту проблему могу решить только я, в ходе встреч с президентом Владимиром Путиным. У России есть практика предоставления скидки на газ для стран Евразийского Экономического союза. Мы не являемся членами ЕАЭС, но имеем статус наблюдателя. Сможет ли Молдавия в качестве наблюдателя получить скидку в 25-30%? Надеемся, что будет такая возможность", - отметил президент.

По его мнению, второй аспект связан с тем, что договор на поставку газа в Молдову истекает 31 декабря 2018 года.

"Я уже говорил, повторю еще раз. Правительству нужно как можно скорее начать переговоры по заключению нового договора с "Газпромом". Если правительству нужна будет помощь, я также готов помочь", - сказал Додон.

Он подчеркнул, что самая главная проблема в этом контексте - продолжение поставок газа в Молдову транзитом через Украину.

"Все знают, что эта проблема до сих пор не решена, нет никакой ясности. Если транзита не будет, встанет вопрос о том, как нам быть. К сожалению, газопровод Яссы-Кишинев не будет достроен до нового года. Можем ли мы осуществлять реверсные поставки? Речь идет о том же российском газе, который поступает в страны Европы не через Украину - сделать так, чтобы он пришел к нам "в обратном направлении". Здесь есть вопросы, нужно изменить работу компрессорных станций, поддерживать давление в трубопроводе и т.д. Сегодня я не могу ответить на этот вопрос", - сказал Додон.

Теги: #газ #россия #молдова #скидка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:17 26.07.2019
Моряки задержанного в четверг в Украине российского танкера прибыли в Москву

Моряки задержанного в четверг в Украине российского танкера прибыли в Москву

21:23 25.07.2019
Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

Климкин считает невозможным соглашение с Путиным по Донбассу

19:31 25.07.2019
Российские моряки с танкера Neyma уже в Молдове – Москалькова

Российские моряки с танкера Neyma уже в Молдове – Москалькова

14:25 25.07.2019
Задержан блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли российский танкер "NEYMA", готовится ходатайство о его аресте – СБУ

Задержан блокировавший в Керченском проливе украинские военные корабли российский танкер "NEYMA", готовится ходатайство о его аресте – СБУ

11:09 25.07.2019
Евросоюз призывает РФ немедленно освободить Павла Гриба

Евросоюз призывает РФ немедленно освободить Павла Гриба

20:18 24.07.2019
ЕС призывает освободить осужденного в РФ украинца Гриба

ЕС призывает освободить осужденного в РФ украинца Гриба

18:37 24.07.2019
Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

Конте доверяет всем членам правительства Италии в их отношениях с Россией

16:28 24.07.2019
Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

Денисова утверждает, что с Россией ведутся переговоры о возвращении украинских военнопленных моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН

15:51 24.07.2019
Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

Денисова заявила о достижении договоренностей о возвращении захваченных Россией украинских моряков

13:38 24.07.2019
Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Удерживаемые в РФ украинские моряки начали ознакомление с материалами дела

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

Глава Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе

Украина привлечет EUR250 млн от Cargill под 5,15-6,25%

Герус призвал не спекулировать на введении спецпошлин на импорт нефтепродуктов из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

МВФ начинает поиск нового директора-распорядителя, планируя завершить его к 4 октября

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

"Интергал-Буд" купил долю в проекте Sky Avenue корпорации "Укрбуд", не исключает покупку других объектов

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

ЕБА просит в законе о госрегулировании алкоголя исключить возможность манипулировании лицензиями

Глава Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе

Украина привлечет EUR250 млн от Cargill под 5,15-6,25%

Герус призвал не спекулировать на введении спецпошлин на импорт нефтепродуктов из РФ

Союз химиков Украины предлагает ввести квоты на импорт удобрений

ПриватБанк подтверждает наличие решений по спору с держателями еврооблигаций, но отмечает их частичность

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА