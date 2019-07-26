Экономика

16:29 26.07.2019

"Интергал-Буд" купил долю в проекте Sky Avenue корпорации "Укрбуд", не исключает покупку других объектов

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"Интергал-Буд" купил долю в проекте Sky Avenue корпорации "Укрбуд", не исключает покупку других объектов

 Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) купила долю в принадлежащем корпорации "Укрбуд" проекте строительства жилого комплекса (ЖК) Sky Avenue комфорт-класса по ул.Народного ополчения, 3, в Соломенском районе Киева, и взяла проект в полное управление.

"Согласно договоренности компаний, отныне организацию продаж и продвижения Sky Avenue возьмет на себя компания "Интеграл-Буд", одновременно в центральном офисе продаж "Укрбуд" можно будет оформить заявку на приобретение квартиры в жилом комплексе", - указано в официальном сообщении компании "Интеграл-Буд".

Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская подтвердила агентству "Интерфакс-Украина", что компания выкупила долю в проекте, не уточнив, какую именно.

"Наша компания, фактически, выкупила долю в этом проекте, и будет выполнять функцию генерального подрядчика, что предполагает строительство, организацию продаж, рекламу и маркетинг… С учетом объемов этого проекта и их ("Укрбуда" - ИФ) загрузки, мы предложили себя в качестве генподрядчика, и было принято именно такое решение", - рассказала Лаевская.

По ее словам, на момент покупки доли в Sky Avenue, общая площадь которого составляет около 200 тыс. кв. м, "Укрбудом" на участке было начато строительство только одного дома, при этом продано в проекте было лишь небольшое количество квартир. Помимо жилья, Sky Avenue включает подземный паркинг, торговый центр площадью около 4,5 тыс. кв. м с супермаркетом и фитнес-центром.

Информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что это не первая покупка "Интергал-Будом" активов "Укрбуда".

"Ориентировочно с начала марта-2019 "Интергал-Буд" начал покупать площади у "Укрбуда". В некоторых объектах покупалось жилье этажами, в некоторых – было вхождение в долю. Стояла задача покупать центральные объекты и возле метро. И сейчас уже дошло до того, что один проект они будут делать совместно, как партнеры", - рассказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с "Укрбудом" Лаевская отметила, что в настоящее время между компаниями подписан договор о сотрудничестве только по одному проекту, но "если будут интересные предложения" о выкупе объекта, или партнерстве, то это, "теоретически, возможно".

"Но пока, насколько я знаю, таких предложений еще не поступало", - добавила она.

Как она пояснила, в партнерство выгодно входить, если есть большой запас непроданных "метров" и объекты находятся на начальных стадиях строительства, так как это позволяет четко распределить доли и функции в проекте.

"В принципе, у "Укрбуда" много земельных участков, и в достаточно интересных местах проекты, я не исключаю, что это сотрудничество может иметь продолжение", - резюмировала Лаевская.

В пресс-службе компании "Укрбуд" отказались от каких-либо комментариев относительно причин передачи проекта и ситуации внутри компании, однако в центральном офисе продаж агентству подтвердили заморозку другого проекта – ЖК "Покрова" бизнес-класса по ул. Сечевых Стрельцов, 59. Как отметила в телефонном разговоре сотрудница ОП, вероятно, "ближе к осени, продажи квартир в ЖК "Покрова" могут возобновиться".

Теги: #укрбуд #строительство #интергал_буд
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