Экономика

14:16 26.07.2019

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

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Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

Луганская ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") 29 июля может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ, свидетельствуют данные протокола заседания Луганской администрации и региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно обнародованному на фейсбук-странице Луганского энергетического объединения документу, сложившаяся ситуация с приостановкой генерации на ЛуТЭС вынуждает разработать графики поочередного отключения потребителей, чтобы не допустить полного обесточивания области. При этом необходимо рассмотреть возможность полной приостановки производства небезопасных предприятий области во избежание техногенных аварий.

Помимо угрозы приостановки энергоснабжения около 1 млн жителей региона, также будет приостановлена поставка воды жителям временно оккупированной территории области.

В этой связи ЛуТЭС должна перейти на использование природного газа, что значительно увеличит стоимость вырабатываемой станицей электроэнергии.

Руководитель компании "Трансэнергоконсалтинг" Светлана Голикова на своей странице в соцсети допустила, что вопрос блокирования еще с июня поставок угля с российских шахт "ДТЭК" на ЛуТЭС связан с проходящими в г.Счастье выборами, где брат оппозиционного политика и бизнесмена Виктора Медведчука на днях проиграл сотруднице "ДТЭК" Виктории Гриб.

Как сообщалось, Луганская ТЭС в ноябре 2018 года уже вынужденно переходила на сжигание газа из-за блокировки Россией поставки угля. Поставки на ТЭС осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

Связь Луганского энергоузла с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины в настоящее время осуществляется двумя линиями 110 кВ суммарной пропускной способностью 80 МВт, тогда как нужды региона составляют около 350 МВт. Таким образом, без работы ЛуТЭС регион не сможет в необходимой мере обеспечиваться электроэнергией.

Теги: #рф #уголь #луганская_тэс #дтэк
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