Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

Подразделение General Motors (GM), занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей, - Cruise - отложит запуск сервиса роботизированных такси, намеченный на конец этого года, сообщил генеральный директор Cruise Дэн Амманн.

По его словам, компания планирует увеличить количество своих автономных тестовых автомобилей на дорогах Сан-Франциско - "одной из самых сложных городских сред", но пока не собирается предлагать поездки для обычных пассажиров.

В ноябре 2017 года GM поставила перед собой цель создать сервис вызова полностью самоуправляемых такси в ряде крупных городов США к 2019 году. Однако руководство GM отмечало, что сроки его запуска будут зависеть от того, насколько компания сможет гарантировать безопасность поездок.

"Чтобы достичь технических характеристик и безопасности, требуемых для развертывания полностью самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско, мы будем значительно увеличивать пробег в рамках тестирования и валидации в оставшуюся часть года, вследствие чего сроки запуска сервиса выходят за пределы этого года", - написал Амманн в своем блоге, не назвав конкретной даты начала эксплуатации роботакси.

GM заплатила за Cruise примерно $1 млрд в начале 2016 года, когда в базирующемся в Сан-Франциско стартапе работало всего 40 сотрудников. В настоящее время там занято около 1 500 человек. Cruise привлек в виде внешнего финансирования свыше $6 млрд, в результате чего его рыночная стоимость составляет порядка $19 млрд, сообщала GM в мае.