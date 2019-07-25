Экономика

19:08 25.07.2019

Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

2 мин читать
Подразделение самоуправляемых автомобилей GM отложит запуск сервиса роботакси

Подразделение General Motors (GM), занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей, - Cruise - отложит запуск сервиса роботизированных такси, намеченный на конец этого года, сообщил генеральный директор Cruise Дэн Амманн.

По его словам, компания планирует увеличить количество своих автономных тестовых автомобилей на дорогах Сан-Франциско - "одной из самых сложных городских сред", но пока не собирается предлагать поездки для обычных пассажиров.

В ноябре 2017 года GM поставила перед собой цель создать сервис вызова полностью самоуправляемых такси в ряде крупных городов США к 2019 году. Однако руководство GM отмечало, что сроки его запуска будут зависеть от того, насколько компания сможет гарантировать безопасность поездок.

"Чтобы достичь технических характеристик и безопасности, требуемых для развертывания полностью самоуправляемых автомобилей в Сан-Франциско, мы будем значительно увеличивать пробег в рамках тестирования и валидации в оставшуюся часть года, вследствие чего сроки запуска сервиса выходят за пределы этого года", - написал Амманн в своем блоге, не назвав конкретной даты начала эксплуатации роботакси.

GM заплатила за Cruise примерно $1 млрд в начале 2016 года, когда в базирующемся в Сан-Франциско стартапе работало всего 40 сотрудников. В настоящее время там занято около 1 500 человек. Cruise привлек в виде внешнего финансирования свыше $6 млрд, в результате чего его рыночная стоимость составляет порядка $19 млрд, сообщала GM в мае.

Теги: #сша #инвестиции #gm
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:21 25.07.2019
Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

Зеленский поблагодарил Трампа за поддержку суверенитета Украины со стороны США и готовность поддержать реформы

20:04 25.07.2019
Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

Трамп надеется, что новая власть в Украине сможет завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие с США

20:01 25.07.2019
Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Трамп по телефону поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

18:25 25.07.2019
Посольство США в Украине призывает РФ освободить Павла Гриба и всех украинцев-политзаключенных

Посольство США в Украине призывает РФ освободить Павла Гриба и всех украинцев-политзаключенных

14:55 25.07.2019
Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

Глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичус обсудил с Волкером и Тейлором сотрудничество Украины и США в ОПК

13:04 25.07.2019
Киев должен проактивно предлагать администрации Трампа совместить предстоящий визит в Польшу с посещением Украины

Киев должен проактивно предлагать администрации Трампа совместить предстоящий визит в Польшу с посещением Украины

09:13 25.07.2019
Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

Мейдофф попросил Трампа сократить его 150-летний тюремный срок

08:20 25.07.2019
ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

ВМС США будут сопровождать коммерческие суда в Ормузском проливе только при появлении реальной опасности - шеф Пентагона

07:30 25.07.2019
Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией

Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией

03:38 25.07.2019
Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии

Трамп наложил вето на резолюции Конгресса, блокирующие продажи оружия Саудовской Аравии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк подтверждает наличие решений по спору с держателями еврооблигаций, но отмечает их частичность

Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций ПриватБанка

Госдолг Украины в июне-2019 возрос на 2,5% в долларовом эквиваленте

"Укртелеком" призывает Ощадбанк искать компромисс для выполнения решения суда по спору на свыше 1 млрд грн

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк подтверждает наличие решений по спору с держателями еврооблигаций, но отмечает их частичность

Ощадбанк не получал документы об обжаловании РФ решения международного арбитража о компенсации убытков банка из-за аннексии Крыма

Нацкомфинуслуг утвердила порядок обработки персональных данных

Банки Грузии в I полугодии увеличили активы на 8,5%, снизили чистую прибыль на 12%

Лондонский арбитраж принял решение в пользу держателей еврооблигаций ПриватБанка

ЕЦБ не стал менять основные параметры ДКП, может снизить ставку в дальнейшем

Два члена совета директоров Uber покинули компанию

Госдолг Украины в июне-2019 возрос на 2,5% в долларовом эквиваленте

"Укртелеком" призывает Ощадбанк искать компромисс для выполнения решения суда по спору на свыше 1 млрд грн

"Мыстецькый арсенал" в 2018г получил 617 тыс. грн чистой прибыли против убытка годом ранее

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА