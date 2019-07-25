Экономика

18:08 25.07.2019

Ощадбанк не получал документы об обжаловании РФ решения международного арбитража о компенсации убытков банка из-за аннексии Крыма

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Ощадбанк не получал документы об обжаловании РФ решения международного арбитража о компенсации убытков банка из-за аннексии Крыма

Ощадбанк (Киев) не получал документы, которые бы свидетельствовали о процессуальных действиях Российской Федерации об обжаловании решения Арбитражного трибунала в Париже о компенсации свыше $1,3 млрд убытков финучреждения, причиненных в результате аннексии Россией Крыма, говорится в пресс-релизе Ощадбанка.

"Относительно распространенной в СМИ информации о том, что Российская Федерация обжаловала решение арбитража о выплате в пользу Ощадбанка, сообщаем следующее… По состоянию на 25 июля Ощадбанк не получал никаких документов, которые бы свидетельствовали о каких-либо процессуальных действиях Российской Федерации об обжаловании данного решения международного арбитража", - говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, решение международного коммерческого арбитража по иску Ощадбанка к РФ о возмещении убытков, причиненных Ощадбанку в результате оккупации Крыма, было принято в Париже, поэтому любые правовые вопросы о возможности обжалования (отмены) решения регулируются действующим процессуальным законодательством Франции.

Как сообщалось, Москва не признала положительное решение международного арбитража по иску Ощадбанка в связи с якобы отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение такого иска. Минюст России заявил, что будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения представления и защиты интересов РФ в связи с его вынесением.

Теги: #крым #рф #ощадбанк
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