Экономика

16:15 25.07.2019

Банки Грузии в I полугодии увеличили активы на 8,5%, снизили чистую прибыль на 12%

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Суммарные активы коммерческих банков Грузии за январь-июнь 2019 года выросли на 3 млрд 381,4 млн лари, или на 8,5% - до 43 млрд 64,4 млн лари ($14 млрд 844,7 млн по текущему курсу - ИФ), говорится в сообщении Нацбанка республики.

За второй квартал активы банков увеличились на 9,3%, за год (с конца июня 2018 года по конец июня 2019 года) - на 20,7%.

Объем кредитного портфеля банков на 1 июля 2019 года достиг 28 млрд 869,5 млн лари (рост с начала года на 8,6%). Резервы на возможные потери по кредитам равнялись 1 млрд 414,7 млн лари (4,9% кредитного портфеля).

В структуре кредитования национальной экономики, на финансирование отраслей которой было направлено 13 млрд 219,4 млн лари, наибольший удельный вес пришелся на сферу промышленности (25,7%) и торговли (22%). Затем следуют строительство (11,4%), операции с недвижимостью (10,2%), гостиницы и рестораны (8,9%), финансовое посредничество (5,9%), здравоохранение и социальное обслуживание (4,1%), сельское хозяйство (3,1%), транспорт и связь (2,9%).

Совокупные обязательства банков за январь-июнь текущего года выросли на 9,5% - до 37 млрд 844,4 млн лари. Депозитная база увеличилась на 7% - до 24 млрд 637,2 млн лари, в том числе депозиты до востребования составили 10 млрд 408,8 млн лари (рост на 7,6%), срочные депозиты - 14 млрд 228,5 млн лари (рост на 6,5%). Доля депозитов в иностранной валюте равна 65,5% (снижение на 0,7 процентного пункта относительно начала года).

Собственный капитал банковского сектора страны увеличился на 1,7% - до 5 млрд 220 млн лари. Рентабельность активов (ROA) составила 2,1% (снижение на 0,9 п.п.), рентабельность капитала (ROE) - 16,2% (снижение на 7,1 п.п.).

В январе-июне 2019 года банки Грузии получили сальдированную чистую прибыль в размере 360,8 млн лари, что на 12,1% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

На 1 июля 2019 года в Грузии функционировали 15 коммерческих банков.

Официальный курс на 25 июля - 2,9010 лари/$1.

Теги: #грузия
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