Экономика

15:23 25.07.2019

ЕЦБ не стал менять основные параметры ДКП, может снизить ставку в дальнейшем

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ЕЦБ не стал менять основные параметры ДКП, может снизить ставку в дальнейшем

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам завершившегося в четверг июльского заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Кроме того, руководство ЕЦБ изменило свой прогноз на дальнейший уровень ставок. Теперь ожидается, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.

"Совет управляющих ЕЦБ подчеркивает необходимость крайне стимулирующего курса денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени, поскольку уровень текущей и ожидаемой инфляции остается ниже целевого показателя. Совет готов принять меры, если инфляция в среднесрочной перспективе будет ниже таргетируемого уровня", - сообщается в пресс-релизе.

"В этом контексте Совет управляющих поручил компетентным органам изучить различные варианты, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение компенсирующих мер, таких как многоуровневая система начисления ставки на резервы, а также размер и состав для возможной новой программы покупки активов", - отмечается в сообщении.

Ранее руководство ЕЦБ неоднократно говорило, что продолжительный период отрицательных ставок по депозитам негативно сказывается на прибыли европейских банков и что Центробанк может принять меры по смягчению последствий своей ДКП на банковский сектор еврозоны.

Теперь участники рынка ждут традиционной пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая стартует в 15:30 МСК. Аналитики ожидают от его выступления прояснения позиции Центробанка в отношении дальнейшего курса денежно-кредитной политики и возможных мер поддержки экономики еврозоны.

Курс евро относительно доллара перешел к снижению после обнародования решений ЕЦБ: на 14:59 мск евро стоил $1,1114 по сравнению с $1,1142 до публикации коммюнике по итогам заседания.

Сводный фондовый индекс Stoxx Euro 600 поднимается на 0,23%, до 392,62 пункта; до этого индикатор увеличивался менее чем на 0,1%.

Доходность германских 10-летних гособлигаций упала до исторического минимума в минус 0,41%. Акции Deutsche Bank дорожают на 3,3%, Commerzbank - на 1,3%.

Теги: #ецб #дкп
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