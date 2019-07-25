Два члена совета директоров Uber покинули компанию

Основательница издания Huffington Post Арианна Хаффингтон и инвестор Мэтт Колер покинули совет директоров компании Uber Technologies, говорится в пресс-релизе компании.

Хаффингтон, вошедшая в совет директоров Uber в 2016 году, в качестве причины указала на загруженность в своей компании Thrive Global. Колер не пояснил причину отставки, но подчеркнул, что между ним и руководством Uber нет разногласий.

"Вместе с партнерами из компании Benchmark мы сотрудничаем с Uber почти десять лет", - заявил Колер.

Таким образом, в совете директоров Uber осталось девять членов.

Ранее сообщалось, что один из первых сотрудников Uber Райан Грейвз покинул совет директоров компании через две недели после IPO в мае.

Акции Uber дешевеют на 0,1% в ходе предварительных торгов в четверг. Бумаги компании торгуются на уровне $43,7 за акцию, цена при размещении составляла $45 за бумагу.