Экономика

13:01 25.07.2019

"Мыстецькый арсенал" в 2018г получил 617 тыс. грн чистой прибыли против убытка годом ранее

2 мин читать

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мыстецькый арсенал" (Киев) в 2018 году получил чистую прибыль в размере 617 тыс. грн, тогда как 2017 год завершил с 3,44 млн грн чистого убытка.

Согласно годовому отчету предприятия, размещенному на его сайте, дивиденды за прошлый год не выплачивались в связи с зачислением средств в сумму переплаты 2017 года.

Чистый доход по итогам 2018 года составил 10 млн грн, что на 18,6% меньше, чем в 2017 году.

"Мыстецькый арсенал" за год незначительно сократил расходы – до 53,8 млн грн, хотя выплаты на оплату труда возросли и составили 43% от общей суммы расходов (против 33% в 2017 году). Кроме того, возросли расходы на социальные мероприятия (до 9%).

Нераспределенный убыток возрос на 8,7% по сравнению с 2017 годом – до 9 млн грн.

Текущие обязательства сократились в 1,6 раза – до 193,4 млн грн. При этом долгосрочные обязательства перед ГП "Финансирование инфраструктурных проектов" на конец года составили 119,6 млн грн и должны были быть погашены в прошлом году, однако срок выплаты отсрочен до 2025 года.

Согласно выводу аудитора, по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 гг. незавершенные капитальные инвестиции "Мыстецького арсенала" общей стоимостью 389,6 млн грн представлены расходами на реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов недвижимости. Как сообщается на сайте "Мыстецького арсенала", часть средств от продажи билетов инвестированы в обновление входа в правое крыло здания "Старого арсенала".

Целевое бюджетное финансирование комплекса возросло в 2018 году на 17,8% - до 42,3 млн грн.

"Мыстецький арсенал" с 2003 года является культурно-художественной учреждением. Общая площадь объекта составляет 60 кв. м, в настоящее время используется от 12 до 24 тыс. кв. м.

Теги: #финрезультат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 25.07.2019
Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

13:47 24.07.2019
"Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

"Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

13:45 24.07.2019
"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8%

"Укртелеком" в I пол.-2019 увеличил EBITDA на 10,8%

10:25 24.07.2019
Deutsche Bank получил убыток в размере 3,1 млрд евро во II квартале из-за списаний

Deutsche Bank получил убыток в размере 3,1 млрд евро во II квартале из-за списаний

10:12 24.07.2019
Daimler зафиксировал убыток во II квартале на фоне разовых затрат

Daimler зафиксировал убыток во II квартале на фоне разовых затрат

15:56 23.07.2019
Связанная с Мартыновым литовская Neo Group в 2018г. увеличила прибыль в 2,2 раза

Связанная с Мартыновым литовская Neo Group в 2018г. увеличила прибыль в 2,2 раза

15:25 23.07.2019
Huawei ускорила рост выручки, несмотря на ограничения США

Huawei ускорила рост выручки, несмотря на ограничения США

14:35 23.07.2019
Прибыль и выручка Coca-Cola превзошли ожидания во II квартале

Прибыль и выручка Coca-Cola превзошли ожидания во II квартале

11:19 23.07.2019
Whirlpool получила прибыль во II квартале, улучшила годовой прогноз

Whirlpool получила прибыль во II квартале, улучшила годовой прогноз

10:11 23.07.2019
Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдолг Украины в июне-2019 возрос на 2,5% в долларовом эквиваленте

"Укртелеком" призывает Ощадбанк искать компромисс для выполнения решения суда по спору на свыше 1 млрд грн

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

ПОСЛЕДНЕЕ

Два члена совета директоров Uber покинули компанию

Госдолг Украины в июне-2019 возрос на 2,5% в долларовом эквиваленте

"Укртелеком" призывает Ощадбанк искать компромисс для выполнения решения суда по спору на свыше 1 млрд грн

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" почти на 1,5 млрд грн

Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

Авиакомпании-резиденты аэропорта "Борисполь" - против передачи прав работы с грузами частному инвестору грузотерминала

"Винд Солар Энерджи" намерена построить ВЭС 57 МВт в Житомирской области

SoftBank Group может вложить $40 млрд в новый инвестфонд, заручилась поддержкой Apple, Goldman

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА