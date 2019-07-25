Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" почти на 1,5 млрд грн

Ощадбанк 23 июля отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" (оба - Киев) о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн.

"Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу Ощадбанка на решение Хозяйственного суда г. Киева от 27 сентября 2018 года, постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 18 февраля 2019 года и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО "ЕСУ" - мажоритарный акционер "Укртелекома"), заключенного между Ощадбанком и "Укртелекомом", - сообщил банк в пресс-релизе.

Согласно сообщению, Верховный суд полностью отказал "Укртелекому" в удовлетворении его исковых требований к Ощадбанку.

Спор между сторонами длился почти два года.

"Укртелеком" и Ощадбанк 15 сентября 2015 года заключили договор, согласно которому банк обязался передать в собственность Укртелекома, а последний обязался не позднее 15 марта 2017 года принять и оплатить облигации "ЕСУ" серии "С" в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям. В августе 2017 года - с целью избежания выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн) - "Укртелеком" подал в Хозяйственный суд Киева иск о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.

"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.

ФГИ Украины по итогам объявленного осенью 2010 года конкурса в начале 2011 года продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10 млрд 575,1 млн грн. Группа "СКМ" украинского бизнесмена Рината Ахметова приобрела "ЕСУ" в 2013 году.

"Укртелеком" завершил 2018 год с чистой прибылью 506,9 млн грн (согласно аудированной отчетности), что на 45,1% меньше, чем по итогам 2017 года.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов Ощадбанк занимал второе место (279,640 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.