Авиакомпании-резиденты аэропорта "Борисполь" - против передачи прав работы с грузами частному инвестору грузотерминала

Комитет авиаперевозчиков международного аэропорта "Борисполь" (Киев) в лице более 20 авиакомпаний и отраслевых организаций считает условия конкурса по передаче исключительного права на эксплуатацию и развитие грузовых терминалов аэропорта частной компании нецелесообразными и непрозрачными, просит его руководство приостановить конкурс с последующим согласованием его условий с авиаперевозчиками.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" один из участников комитета, по результатам конкурса грузовые терминалы и соответствующие виды деятельности перейдут в частное управление сроком на 25 лет. При этом победитель получит исключительное право на обработку груза в терминалах, заключения соглашений с авиакомпаниями и получения соответствующих доходов в аэропорту "Борисполь". Соответственно, аэропорт лишится права заниматься этой деятельностью.

"Авиаперевозчики будут обязаны расторгнуть соглашения с государственным аэропортом и перезаключить их с частной компанией, отобранной Мининфраструктуры. Определение победителя конкурса состоится в министерстве в закрытом режиме", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, крупные авиакомпании, например, МАУ, заинтересованы в том, чтобы стоимость обработки грузов в аэропорту снижалась в условиях постоянно растущего объема, тогда как в обнародованных условиях конкурса авиакомпании усматривают обратные тенденции.

"Стоимость обработки грузов в терминале при таких условиях может существенно возрасти. Важно понять: за увеличение стоимости в конечном счете заплатит именно потребитель", - цитирует источник агентства вице-президента МАУ Владимира Семенченко.

Украинская авиатранспортная ассоциация, в свою очередь, подчеркивает, что решение о передаче в частную компанию имущества аэропорта и доходов от одного из основных видов деятельности аэропорта принималось без обсуждения с авиаперевозчиками, тогда как нормы ICAO и Европейские нормы требуют обязательных консультаций с авиаперевозчиками.

В обсуждении потенциальных рисков условий конкурса по передаче грузовых терминалов аэропорта и профильной деятельности частной компании приняли участие представители 20 авиакомпаний, в том числе МАУ, "Азур Эйр Украина", KLM, Air France, Flydubai, Air Astana, Lufthansa, Ryanair, Elinair Windrose, "Белавиа" и др., а также представители авиатранспортных ассоциаций.

По данным источника агентства, условиями конкурса предусмотрено, что часть полученных в течение 25 лет средств частная компания должна инвестировать в строительство дополнительного грузового терминала. Другая часть будет поступать в госбюджет и в аэропорт "Борисполь" для компенсации его потерь.

Кроме того, победитель конкурса обяжут выплатить в пользу другой частной компании (ООО "Силквей карго юа") компенсацию за подготовку указанного проекта строительства и реконструкции - 2,5% от совокупной суммы инвестиций за период 25 лет.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс по выбору компании для государственно-частного партнерства по реализации проекта "Реконструкция существующего и создание нового грузового терминала в международном аэропорту "Борисполь".