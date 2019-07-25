"Винд Солар Энерджи" намерена построить ВЭС 57 МВт в Житомирской области

ООО "Винд Солар Энерджи" (Киев) намерено построить ветроэлектростнацию "Лисова-2" (Коростенский р-н Житомирской обл.) мощностью 57 МВт, сообщается на сайте единого реестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

В рамках проекта планируется построить 19 ветроустановок (ВЕУ) мощностью 4,2 МВт каждая. Высота башен составит 130 м. Срок эксплуатации ВЭС - 20 лет.

Как сообщалось, "Винд Солар Энерджи" намерена построить три очереди ВЭС "Лисова" в районе с.Покалив (Коростенский р-н Житомирской обл.) общей мощностью до 190 МВт.

По данным на сайте компании, Wind Solar Energy (WSE) через свою дочернюю компания Solar Kvant с 2013 года владеет и эксплуатирует СЭС на 5 МВт в Покровском районе (Днепропетровская обл.) на участке 10 га.

Согласно данным Единого реестра юрлиц, конечным бенефициарным собственником "Винд Солар Энерджи" является Эльвира Теслюк. До этого в структуре собственников числилась кипрская компания WSE Cyprus Ltd.