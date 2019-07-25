Экономика

10:49 25.07.2019

SoftBank Group может вложить $40 млрд в новый инвестфонд, заручилась поддержкой Apple, Goldman

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SoftBank Group может вложить $40 млрд в новый инвестфонд, заручилась поддержкой Apple, Goldman

Японская телекоммуникационная компания SoftBank Group Corp. может вложить $40 млрд в новый фонд инвестиций в технологические проекты, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, SoftBank Group уже заручилась поддержкой Apple, Goldman Sachs и правительства Казахстана.

Совет директоров SoftBank проведет встречу в четверг, где, как ожидается, одобрит инвестиции.

Источники издания отмечают, что министерство юстиции США намерено поддержать слияние американских операторов связи T-Mobile US Inc. и Sprint Corp. (принадлежит SoftBank Group), согласившихся на серьезные уступки антимонопольным регулятором после длительных переговоров. Минюст США, как ожидается, обнародует свое решение на этой неделе.

Слияние T-Mobile US и Sprint позволит SoftBank Group высвободить миллиарды долларов, которые компания сможет направить на инвестиции.

Два года назад SoftBank Group запустила Vision Fund - фонд инвестиций в технологические стартапы объемом $100 млрд. Основными инвесторами Vision Fund помимо SoftBank Group являются госинвестфонды Саудовской Аравии и Абу-Даби - оба фонда дали понять, что готовы к новым инвестициям.

Среди других инвесторов, готовых поддержать новый фонд SoftBank Group, - Standard Chartered Plc, отмечают источники. Японская компания также ведет переговоры с Microsoft Corp. и несколькими тайваньскими пенсионными фондами и страховщиками.

Суверенный фонд Казахстана согласился поддержать новый фонд после визита в эту страну представителей Vision Fund ранее в этом месяце, пишет WSJ.

Теги: #goldman #инвестфонд #softbank #apple
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