Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Украинские банки ожидают дальнейший рост кредитования и приток депозитов, в то же время констатируя рост рисков, особенно кредитного, который увеличился во втором и ожидаемо возрастет в третьем квартале текущего года, свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования" Национального банка Украины (НБУ).

Согласно отчету, текст которого обнародован на сайте центробанка, 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 70% - розничных. Некоторые крупные банки ожидают несущественного ухудшение качества кредитного портфеля физлиц, одновременно все респонденты считают, что качество кредитов бизнеса не изменится. Две трети опрошенных ожидает притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств.

Респонденты также полагают, что в третьем квартале стандарты кредитования для бизнеса и населения не изменятся, хотя 19% опрошенных финучреждений ожидают ужесточение требований к кредитам в валюте, а 16% - к долгосрочным займам бизнеса.

По мнению банков, кредитные стандарты могут незначительно снизиться в сегменте кредитов МСП, краткосрочных и гривневых займов.

Как отмечается в отчете, в апреле-июне оправдались ожидания относительно роста спроса на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы. "Такая динамика обусловлена потребностями бизнеса в оборотном капитале, средствах для инвестиций и необходимостью крупных компаний реструктурировать долги", - говорится в отчете.

В предыдущем квартале стандарты кредитования для корпоративных заемщиков почти не изменились, хотя каждый пятый банк сообщил, что в МСП требования несущественно смягчились из-за усиления конкуренции за качественного заемщика.

Как констатировали преимущественно банки с крупными портфелями кредитов физическим лицам, во второй квартале также возрастал спрос населения на потребительские кредиты.. Этому способствовало улучшение потребнастроений и рост расходов на товары длительного пользования.

По оценке банков, в прошлом квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд. Слом тенденции состоялся в процентном, операционном и риске ликвидности: в первом квартале они снижались, а теперь начали расти. Наиболее заметным стало увеличение кредитного риска (40% опрошенных), хотя в первом квартале банки ожидали его значительное снижение.

Опрошенные банки ожидают, что в третьем квартале может существенно возрасти валютный риск (баланс ответов - 18%). Также могут увеличиться кредитный и операционный риски. Однако, по мнению респондентов, процентный и риск ликвидности должны снизиться.

Опрос проводился с 19 июня по 10 июля 2019 года среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.