Экономика

10:20 25.07.2019

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

2 мин читать
Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Украинские банки ожидают дальнейший рост кредитования и приток депозитов,  в то же время констатируя рост рисков, особенно кредитного, который увеличился во втором и ожидаемо возрастет в третьем квартале текущего года, свидетельствуют результаты опроса "Об условиях банковского кредитования" Национального банка Украины (НБУ).

Согласно отчету, текст которого обнародован на сайте центробанка, 74% респондентов прогнозируют увеличение портфеля корпоративных кредитов, а 70% - розничных. Некоторые крупные банки ожидают несущественного ухудшение качества кредитного портфеля физлиц, одновременно все респонденты считают, что качество кредитов бизнеса не изменится. Две трети опрошенных ожидает притока депозитов как предприятий, так и домохозяйств.

Респонденты также полагают, что в третьем квартале стандарты кредитования для бизнеса и населения не изменятся, хотя 19% опрошенных финучреждений ожидают ужесточение требований к кредитам в валюте, а 16% - к долгосрочным займам бизнеса.

По мнению банков, кредитные стандарты могут незначительно снизиться в сегменте кредитов МСП, краткосрочных и гривневых займов.

Как отмечается в отчете, в апреле-июне оправдались ожидания относительно роста спроса на кредиты МСП, гривневые и краткосрочные займы. "Такая динамика обусловлена потребностями бизнеса в оборотном капитале, средствах для инвестиций и необходимостью крупных компаний реструктурировать долги", - говорится в отчете.

В предыдущем квартале стандарты кредитования для корпоративных заемщиков почти не изменились, хотя каждый пятый банк сообщил, что в МСП требования несущественно смягчились из-за усиления конкуренции за качественного заемщика.

Как констатировали преимущественно банки с крупными портфелями кредитов физическим лицам, во второй квартале также возрастал спрос населения на потребительские кредиты.. Этому способствовало улучшение потребнастроений и рост расходов на товары длительного пользования.

По оценке банков, в прошлом квартале повысились все риски, кроме валютного, который остается низким три квартала подряд. Слом тенденции состоялся в процентном, операционном и риске ликвидности: в первом квартале они снижались, а теперь начали расти. Наиболее заметным стало увеличение кредитного риска (40% опрошенных), хотя в первом квартале банки ожидали его значительное снижение.

Опрошенные банки ожидают, что в третьем квартале может существенно возрасти валютный риск (баланс ответов - 18%). Также могут увеличиться кредитный и операционный риски. Однако, по мнению респондентов, процентный и риск ликвидности должны снизиться.

Опрос проводился с 19 июня по 10 июля 2019 года среди кредитных менеджеров 50 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 99%.

Теги: #нбу #банки #опрос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:32 24.07.2019
Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

13:50 24.07.2019
НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

12:36 24.07.2019
Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

17:52 23.07.2019
Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

13:58 23.07.2019
Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

10:56 23.07.2019
Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

10:51 22.07.2019
НБУ снизил выкуп валюты на межбанке до $40 млн

НБУ снизил выкуп валюты на межбанке до $40 млн

17:32 19.07.2019
НБУ ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков и банковских групп

НБУ ввел требования к разработке планов восстановления деятельности банков и банковских групп

18:50 18.07.2019
Пройти в Раду имеют шансы 7 партий – опрос Центра Разумкова

Пройти в Раду имеют шансы 7 партий – опрос Центра Разумкова

18:49 18.07.2019
НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года по базовому сценарию

НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года по базовому сценарию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпании-резиденты аэропорта "Борисполь" - против передачи прав работы с грузами частному инвестору грузотерминала

"Винд Солар Энерджи" намерена построить ВЭС 57 МВт в Житомирской области

SoftBank Group может вложить $40 млрд в новый инвестфонд, заручилась поддержкой Apple, Goldman

Ferrexpo в I квартале-2019 нарастила инвестиции в украинские активы более чем на 71%, до $47,5 млн

Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

Eni открыла газоконденсатное месторождение на шельфе Вьетнама

Цены на нефть усилили подъем на данных о запасах в США, Brent подорожала до $64,37 за баррель

Продажи новостроек в США в июне выросли на 7%, не оправдав прогнозов

Facebook выплатит рекордные $5 млрд для урегулирования претензий FTC и $100 млн по соглашению с SEC

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА