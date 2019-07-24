Кабмин внесет на рассмотрение СНБО предложения по расширению санкционного перечня предприятий, причастных к незаконной добыче в пределах украинского шельфа

Кабинет министров Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины предложения по расширению санкций против 24 предприятий, причастных к строительству газопровода "Краснодарский Край – Крым", незаконной добычи углеводородов в пределах материкового шельфа Украины.

Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ), такое решение было принято на заседании правительства в среду.

"Очередные санкции касаются ряда юридических лиц, вовлеченных в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край – Крым", незаконной добычи углеводородов на захваченных украинских месторождениях, в том числе, месторождениях, находящихся в пределах материкового шельфа Украины", - сказано в сообщении.

Таким образом, как сообщает МинВОТ, в санкционный список попали 18 юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, и еще 6 - зарегистрированных на территории временно оккупированного Крыма.

Также в санкционный список попали предприятия, которые привлечены к поставке материалов, оборудования и услуг завода оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации АО "Завод Фиолент", который расположен на территории временно оккупированного Крыма. Среди них предприятия, зарегистрированные на территории РФ, КНР, Турции и Боснии и Герцеговины.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации АР Крым и г.Севастополя Российской Федерацией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

В сообщении МинВОТ отмечается, что введение санкций ко всем причастным предприятиям, задействованным в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край – Крым" и незаконной добыче углеводородов на захваченных украинских месторождениях создаст почву для дальнейших действий с целью ограничения или прекращения экономических отношений со странами Евросоюза и США. Так как введение санкций в указанный перечень юридических лиц создаст правовые основания для его расширения.

В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение СНБО, отметили в министерстве.