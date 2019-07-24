Экономика

17:28 24.07.2019

Facebook выплатит рекордные $5 млрд для урегулирования претензий FTC и $100 млн по соглашению с SEC

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Facebook выплатит рекордные $5 млрд для урегулирования претензий FTC и $100 млн по соглашению с SEC

Facebook Inc. выплатит рекордный штраф - $5 млрд - для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC), касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети.

Еще $100 млн Facebook заплатит для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), посчитавшей, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно рисков ненадлежащего использования их данных.

Соглашение, заключенное Facebook с FTC, предусматривает принятие ряда мер для улучшения практик компании в сфере защиты конфиденциальности данных. В частности, Facebook придется создать специальный комитет в совете директоров для принятия решений, касающихся работы с личными данными пользователей.

"Штраф в размере $5 млрд является самым крупным из когда-либо налагавшихся на какую-либо компанию в связи с нарушением конфиденциальности личной информации, - говорится в заявлении FTC. - Это один из крупнейших штрафов, взыскиваемых государственным ведомством в связи с каким-либо нарушением".

Соглашение с FTC также предусматривает ужесточение правил доступа к клиентским данным для сторонних разработчиков приложений и требует от Facebook не использовать номера телефонов пользователей, указываемых ими в целях безопасности, для рекламы.

Компании придется регулярно проверять новые практики на соответствие ужесточенным требованиям, причем глава и основатель Facebook Марк Цукерберг будет лично отвечать за достоверность этих проверок.

Кроме того, регулятор обязал Facebook сообщать ему обо всех инцидентах, которые могли поставить под угрозу данные 500 и более пользователей, и предоставлять соответствующую документацию в течение 30 дней.

"Соглашение потребует фундаментального изменения нашего подхода к работе и возложит дополнительную ответственность на людей, создающих наши продукты, на каждом уровне", - говорится в заявлении Facebook.

"Оно является началом резкого движения в пользу обеспечения неприкосновенности личных данных - в другом масштабе, чем ранее", - отмечают в компании.

SEC сообщила в среду, что Facebook согласилась выплатить $100 млн для урегулирования ее претензий, заключающихся в том, что компания вводила в заблуждение пользователей относительно серьезности рисков злоупотребления их данными. При этом компания не признала обвинения SEC, но и не отвергла их.

"В течение более чем двух лет Facebook заявляла о том, что риск ненадлежащего использования пользовательских данных является чисто гипотетическим, зная при этом, что третья сторона в действительности неправомерно использует эти данные", - говорится в заявлении SEC.

"Публичные компании должны обозначать и принимать во внимание серьезные риски для своего бизнеса и иметь процедуры, предназначенные для аккуратного во всех отношениях раскрытия информации, в том числе для того, чтобы не продолжать называть риск гипотетическим, когда он фактически уже реализован", - говорится в заявлении SEC.

Федеральные власти начали расследование в отношении Facebook более года назад в связи с появлением информации о том, что консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Акции Facebook теряют в цене 1,1% в ходе торгов в Нью-Йорке в среду.

Теги: #сша #facebook #ftc #штраф #sec
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