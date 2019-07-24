Экономика

15:32 24.07.2019

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

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Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Совет Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания 23 июля рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции, сообщил председатель Совета Богдан Данилишин.

"В связи со значительными структурными изменениями в экономике Украины обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции и проинформировать Совет о результатах до конца 2019 года", - написал он в Facebook в среду.

По его данным, Совет НБУ также рекомендовал правлению центробанка провести исследование уровня восприятия отдельных коммуникаций центробанка разными экономическими агентами, в частности, по поводу ожиданий участников рынка относительно изменений в политике или обоснованности изменения прогнозов.

Совет НБУ также рекомендовал в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2020-2025 гг. при взаимодействии с другими регуляторами финансового сектора разработать план развития финансового рынка для улучшения действия монетарного трансмиссионного механизма.

Кроме того, Совет НБУ рекомендовал в регулярных отчетах правления о денежно-кредитной политике освещать вопросы влияния денежно-кредитной политики на условия и динамику кредитования в Украине. "Оценка денежно-кредитной политики и ее влияния на социально-экономическое развитие требует более тщательного изучения реакции кредитного рынка (как ключевого для уровня деловой активности в стране) на изменения в денежно-кредитной политике", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, НБУ в июле сохранил неизменным прогноз инфляции: 6,3% - в 2019 году и по 5% - в 2020-2021 гг.

По данным Государственной службы статистики, дефляция в Украине в июне составила 0,5%, тогда как в годовом измерении зафиксирована инфляция на уровне 9%.

Поквартальный прогноз НБУ предполагал снижение годовой инфляции к концу первого квартала текущего года до 8,6%, удержание ее на этом уровне во втором квартале с дальнейшим снижением до 7,3% по итогам третьего квартала и 6,3% – по итогам 2019 года.

Теги: #нбу #инфляция #данилишин
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