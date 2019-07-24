Экономика

15:33 24.07.2019

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 2,4 млн тонн зерновых

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Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 2,4 млн тонн зерновых

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 24 июля 2019 года экспортировала 2,435 млн тонн зерновых и зернобобовых.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 1,41 млн тонн кукурузы, 526 тыс. тонн пшеницы, 499 тыс. тонн ячменя.

На указанную дату также экспортировано 21,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагропрод, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, что на 23% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ.

Теги: #зерно #урожай
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