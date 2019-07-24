Экономика

15:32 24.07.2019

Елена Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

2 мин читать
Елена Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Елена Филинюк, бывший региональный директор по маркетингу международной фармацевтической корпорации Abbott Laboratories GmbH, назначена новым руководителем коммерческого департамента фармацевтической компании «Дарница». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Она стала третьим топ-менджером с опытом мирового уровня, пришедшим в компанию за последний год. В январе 2019 года Андрей Обризан, руководитель с опытом работы в международных компаниях, был назначен гендиректором компании. До этого, в сентябре 2018 года к «Дарнице» присоединился бывший глава Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив. Он возглавил совет управляющей компании «Дарницы».

Ранее Елена Филинюк работала в международных компаниях Bayer, Janssen, MSD (Merk), Pfizer, Abbott. Ключевыми достижениями Елены являются обеспечение устойчивой бизнес-модели и стратегии продвижения основных групп продуктов компании. Также она преуспела в разработке и реализации годовых стратегических планов, обеспечении органического и неорганического роста с оптимальным распределением ресурсов в регионе, расширении продуктового портфеля.

Елена Филинюк получила медицинское образование по специальности акушерство и гинекология и степень магистра экономики. Также новый коммерческий директор «Дарницы» прошла курс маркетинга Edinburg Business School, курс построения эффективной команды Columbia Business School и курс стратегических маркетинговых коммуникаций в эру диджитал при Kellogg School of Marketing в Чикаго.

«К команде Дарницы присоединилась настоящий лидер с ценным опытом работы в глобальном фармацевтическом бизнесе. Это назначение подтверждает готовность «Дарницы» стать международной компанией и достичь абсолютного лидерства на украинском рынке. Управленческий опыт Елены, ее компетенция в развитии бизнеса и стратегическом планировании, поможет компании достичь этих целей в условиях высокой конкуренции как можно быстрее», - прокомментировал новое назначение генеральный директор фармацевтической компании «Дарница» Андрей Обризан.

Елена Филинюк считает, что Украина сейчас проходит этап развития и роста в разных отраслях. И одна из сфер, в которых наша страна должна выйти на качественно новый уровень – это фармацевтический бизнес, утверждает она.

«Сегодня я делаю ставку на национальный фармацевтический бизнес, а именно на «Дарницу», - цитирует Елену Филинюк пресс-служба компании. - Во-первых, это успешная фармацевтическая компания с многолетней историей и традициями. Во-вторых, «Дарница» является производителем 250 наименований высококачественных лекарственных средств. Каждый пятый украинец получает медицинскую помощь благодаря лекарственным средствам от «Дарницы».

Фармацевтическая компания «Дарница» - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель «Дарницы» включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.

Теги: #дарница
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:52 02.04.2019
Депутат Загорий задекларировал 95 патентов и более 1,5 млн благотворительных пожертвований

Депутат Загорий задекларировал 95 патентов и более 1,5 млн благотворительных пожертвований

16:48 15.01.2019
Фармфирму "Дарница" возглавил экс- и.о.директора "Биофармы"

Фармфирму "Дарница" возглавил экс- и.о.директора "Биофармы"

17:51 13.11.2018
Украинским фармацевтам нужно развивать контрактное производство лекарств – Шимкив

Украинским фармацевтам нужно развивать контрактное производство лекарств – Шимкив

18:59 01.11.2018
Санкции РФ против представителей фармфирмы "Дарница" не повлияют на хоздеятельность компании

Санкции РФ против представителей фармфирмы "Дарница" не повлияют на хоздеятельность компании

16:58 09.10.2018
Кассационный хозсуд приостановил рассмотрение иска "Дарницы" к МЭРТ относительно "корвалола"

Кассационный хозсуд приостановил рассмотрение иска "Дарницы" к МЭРТ относительно "корвалола"

15:21 08.10.2018
Стрелявший в охранников кафе в Дарницком районе является майором ВСУ

Стрелявший в охранников кафе в Дарницком районе является майором ВСУ

13:47 28.08.2018
ВСУ рассмотрит спор фармкомпаний "Фармак" и "Дарница" о праве на ТМ "Корвалол"

ВСУ рассмотрит спор фармкомпаний "Фармак" и "Дарница" о праве на ТМ "Корвалол"

13:18 03.08.2018
Фармфирма "Дарница" вновь сменила своего представителя в составе набсовета БХФЗ

Фармфирма "Дарница" вновь сменила своего представителя в составе набсовета БХФЗ

10:42 11.07.2018
"Фармак" намерен защищать право на знак "Корвалол" в Верховном суде

"Фармак" намерен защищать право на знак "Корвалол" в Верховном суде

18:47 12.06.2018
БХФЗ подал против "Дарницы" иск с требованием признать недействительным биржевые торги по продаже его акций

БХФЗ подал против "Дарницы" иск с требованием признать недействительным биржевые торги по продаже его акций

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 3,2%, резко ухудшил прогноз по экономике РФ

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

ПОСЛЕДНЕЕ

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Кабмин увеличил долю ЕСВ для ФССУ до 14%

Украина с начала 2019/2020 МГ экспортировала 2,4 млн тонн зерновых

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Кабмин уполномочил Маркарову подписать протокол об избежании двойного налогообложения с Оманом

GSK назначила Джонатана Саймондса неисполнительным председателем совета директоров

ПриватБанк начнет продажу своей недвижимости на голландских аукционах

Гройсман считает августовскую цену на газ для населения предельной на этот отопительный сезон

НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

"Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА