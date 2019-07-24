Кабмин уполномочил Маркарову подписать протокол об избежании двойного налогообложения с Оманом

Кабинет министров уполномочил министра финансов Оксану Маркарову подписать соглашение с правительством Омана об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду без обсуждения, передает корреспондент агентства.

Помимо этого, Кабмин уполномочил Маркарову подписать протокол о внесении изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с правительством Объединённых Арабских Эмиратов.