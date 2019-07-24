Экономика

14:19 24.07.2019

GSK назначила Джонатана Саймондса неисполнительным председателем совета директоров

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GSK назначила Джонатана Саймондса неисполнительным председателем совета директоров

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline Plc (GSK) назначила Джонатана Саймондса новым председателем совета директоров без исполнительных полномочий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, Саймондс сменит на этой должности Филипа Хэмптона, решение было одобрено советом директоров GSK и вступает в силу 1 сентября.

На текущий момент Саймондс занимает должность заместителя председателя совета директоров HSBC Holdings и является неисполнительным членом совета директоров HSBC с апреля 2014 года. Он также был финансовым директором Novartis AG и AstraZeneca.

Акции GlaxoSmithKline в ходе торговой сессии в Лондоне в среду дешевеют на 1%.

Теги: #gsk #кадры #фармацевтика
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