Экономика

13:47 24.07.2019

"Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

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"Нова Пошта" в I пол. открыла более 1200 новых отделений по Украине и нарастила объемы доставки

Группа компаний "Нова Пошта" в январе-июне 2019 года открыла более 1200 новых отделений, увеличив их общее количество до 4 тыс., говорится в сообщении пресс-службы группы.

"Основная "фишка" сети - точки присутствия открываются в селах и небольших населенных пунктах. Это важно, ведь все больше людей экономит время и деньги, заказывая доставку из онлайн-магазинов. Кроме того, развитие сети "Нова Пошта" помогает зарабатывать местным предпринимателям – они могут открывать пункты прямо у себя в магазинах", - сообщил директор "Нова Пошта" Александр Бульба.

В январе-июне 2029 года группа компаний "Нова Пошта" доставила около 100 млн посылок, грузов и документов, ее услугами воспользовались более 8 млн клиентов. По данным группы, средний показатель готовности рекомендовать компанию (NPS) вырос до 73% в июне-2019, а показатель удовлетворенности сервисом (CSI) достиг 8,7 балов из 10 возможных.

"Киевский инновационный терминал" в первом полугодии 2019 года обработал почти 46 млн посылок, что на 34% больше, чем за такой же период прошлого года. "Хмельницкий инновационный терминал" был запущен 17 мая 2019 года и с момента запуска уже обработал 6,8 млн отправлений.

По данным "Новой Пошты", примерно вдвое выросло количество пользователей, которые оформляют и оплачивают посылки через свой смартфон. В частности, количество пользователей мобильного приложения в июне превысило 2,6 млн.

"Диджитализация становится все более популярной у бизнес-клиентов, поскольку экономит время и ресурсы - пользователей бизнес-кабинета стало больше в 17 раз по сравнению с первым полугодием 2018 года. Клиенты оформили через этот сервис более миллиона экспресс-накладных", - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что украинцы начали активнее заказывать товары по интернету не только внутри страны, но и за рубежом.

"Рост количества посылок, заказанных с помощью сервиса NP Shopping из США, составил 20%, из Великобритании - 86%. Доставки из Польши увеличились в 3 раза", - отметили в компании.

За первое полугодие-2019 группа компаний "Нова Пошта" перечислила в бюджеты всех уровней более 2 млрд грн налогов и сборов - на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, в середине мая "Нова Пошта" запустила Хмельницкий инновационный терминал (ХИТ) - ключевой объект инфраструктуры компании в Западной Украине.

"Нова Пошта" в 2018 году доставила 174 млн ед. отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20%-го прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании превышает 3,3 тыс. отделений по всей стране.

Теги: #нова_пошта #финрезультат
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