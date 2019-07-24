Dish согласилась купить активы T-Mobile и Sprint, открыв дорогу к слиянию компаний

Американский провайдер спутникового телевидения Dish Network Corp. достиг соглашения о приобретении активов T-Mobile US Inc. и Sprint Corp. на сумму $5 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, около $1,5 млрд из указанной суммы компания заплатит за бизнес в сфере предоплаченной сотовой связи, а $3,5 млрд - за диапазоны частот. При этом по условиям сделки Dish не сможет перепродать активы третьим лицам в течение трех лет.

Ранее сообщалось, что T-Mobile US и Sprint договорились о продаже ряда своих активов в сфере беспроводной связи, чтобы получить необходимые одобрения регулирующих органов на заключение $26-миллиардной сделки по слиянию. В частности, они согласились продать бренд Boost, принадлежащий Sprint и специализирующийся на предоставлении услуг связи по предоплате, а также пообещали инвестировать в развитие услуг скоростной беспроводной связи в сельских регионах и развитие инфраструктуры для связи формата 5G.

Компании уже заручились поддержкой Федеральной комиссии по связи США (FCC), и теперь им необходимо получить соответствующее одобрение от Минюста, обеспокоенного тем, что сделка приведет к исчезновению самого маленького из четырех общенациональных операторов связи.

Как сообщалось, совокупная стоимость объединенной компании составит $146 млрд, и она может стать серьезным конкурентом для лидеров рынка - AT&T и Verizon Communications Inc. В случае успеха сделки на рынке беспроводной связи США останутся лишь три по-настоящему крупных игрока: в настоящее время T-Mobile занимает на рынке третье место, Sprint - четвертое.

Акции Dish слабо меняются в ходе электронных торгов в среду. Цена бумаг Sprint повысилась на 0,1%, ее основного владельца, японской SoftBank Group - на 1%.