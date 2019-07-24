BAT планирует к 2022-23гг увеличить выручку от реализации новых изделий в 5 раз, до 5 млрд фунтов

Группа British American Tobacco (BAT), один из мировых лидеров табачной индустрии, планирует к 2022-2023 году увеличить выручку от реализации новых продуктов с потенциально меньшим риском для здоровья в пять раз, до 5 млрд фунтов стерлингов, сообщил журналистам директор департамента корпоративных отношений группы Саймон Клеверли.

"В прошлом году мы заработали на новых продуктах около 1 млрд фунтов стерлингов, к 2022-2023 году рассчитываем увеличить выручку в пять раз, до 5 млрд фунтов стерлингов", - сказал он. Общий оборот компании в прошлом году составил 24,5 млрд фунтов стерлингов.

"Мы в самом начале пути (в разработке и продвижении новых продуктов - ИФ), но возможности очень большие, поскольку в мире около 1,1 млрд курильщиков, которых можно переориентировать с традиционных сигарет на новые бездымные изделия", - заявил он.

По словам Клеверли, росту этого сегмента производства способствует новая стратегия компании, которая называется Transforming Tobacco. "Это означает, что мы трансформируем как собственную компанию, так и трансформируем всю индустрию", - пояснил он. "Рынок меняется, и чтобы отвечать этим изменениям, надо учитывать те внешние факторы, которые влияют на индустрию и на нашу компанию в том числе. Мы понимаем, что продавать только традиционные сигареты - это не выход в условиях меняющегося рынка, - сказал он. - Меняется и потребитель, его вкусы. Кроме того, за последние пять-шесть лет очень сильно изменилось общественное отношение к курению, поэтому нужно предоставить потребителю продукты с потенциально меньшим риском для здоровья".

По его словам, толчком к развитию этого сектора индустрии стало то, что табак и никотин можно разделить. Появились продукты, которые содержат только никотин и не содержат табак, в горении которого основная опасность для здоровья.