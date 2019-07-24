Экономика

10:25 24.07.2019

Deutsche Bank получил убыток в размере 3,1 млрд евро во II квартале из-за списаний

2 мин читать
Deutsche Bank получил убыток в размере 3,1 млрд евро во II квартале из-за списаний

Deutsche Bank AG, крупнейший коммерческий банк Германии, получил чистый убыток во втором квартале 2019 года из-за масштабных списаний, связанных с реорганизацией бизнеса.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистый убыток в апреле-июне составил 3,1 млрд евро по сравнению с прибылью в 401 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Показатель включает в себя списание стоимости активов в размере 3,4 млрд евро. Это списание связано с объявленным ранее планом реорганизации, предусматривающим продажу трейдингового бизнеса и увольнение до 18 тыс. сотрудников.

Выручка сократилась на 6%, до 6,2 млрд евро, по сравнению с 6,59 млрд евро годом ранее.

Выручка корпоративно-инвестиционного бизнеса (Corporate & Investment Bank, CIB) уменьшилась на 18%, до 2,94 млрд евро, доходы бизнеса по работе с частными клиентами снизились на 2%, до 2,49 млрд евро. В сфере управления активами выручка выросла на 6%, до 593 млн евро.

Объем кредитного портфеля банка вырос за прошлый квартал на 4 млрд евро, а сумма активов под управлением повысилась на 18 млрд евро, включая чистый приток средств инвесторов в размере 9 млрд евро.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 июня составил 13,74% против 13,7% годом ранее.

Котировки акций Deutsche Bank снизились на 3% в начале торгов во Франкфурте-на-Майне в среду. За последние три месяца капитализация банка уменьшилась на 8,6%, до 14,3 млрд евро.

Теги: #финрезультат #deutsche_bank_ag #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 24.07.2019
Daimler зафиксировал убыток во II квартале на фоне разовых затрат

Daimler зафиксировал убыток во II квартале на фоне разовых затрат

15:56 23.07.2019
Связанная с Мартыновым литовская Neo Group в 2018г. увеличила прибыль в 2,2 раза

Связанная с Мартыновым литовская Neo Group в 2018г. увеличила прибыль в 2,2 раза

15:25 23.07.2019
Huawei ускорила рост выручки, несмотря на ограничения США

Huawei ускорила рост выручки, несмотря на ограничения США

14:35 23.07.2019
Прибыль и выручка Coca-Cola превзошли ожидания во II квартале

Прибыль и выручка Coca-Cola превзошли ожидания во II квартале

11:19 23.07.2019
Whirlpool получила прибыль во II квартале, улучшила годовой прогноз

Whirlpool получила прибыль во II квартале, улучшила годовой прогноз

10:11 23.07.2019
Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

Hermes увеличила выручку в I полугодии на 15,1% за счет роста во всех регионах и сегментах

19:40 22.07.2019
Выборы в Раду показали зрелость демократии в Украине - депутат Бундестага ФРГ от фракции "Союз 90/Зеленые" на встрече с ври.о. главы МИД Божком

Выборы в Раду показали зрелость демократии в Украине - депутат Бундестага ФРГ от фракции "Союз 90/Зеленые" на встрече с ври.о. главы МИД Божком

12:59 22.07.2019
Берлин ждет окончательных результатов выборов в Украине - правительство ФРГ

Берлин ждет окончательных результатов выборов в Украине - правительство ФРГ

15:33 19.07.2019
Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдхузен

Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдхузен

10:47 19.07.2019
Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

МВФ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2019г до 3,2%, резко ухудшил прогноз по экономике РФ

Суд в Украине разрешил Ощадбанку взыскать с РФ свыше $1,1 млрд убытков из-за аннексии Крыма по решению международного арбитража

"Нафтогаз" в августе снизит цену газа для промпотребителей на 7,5%

Международные рынки позитивно отреагировали на результаты выборов в Раду

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет

Кабмин расширил перечень платных номеров на автомобиль и установил цены до 30 тыс. грн

В Кабмине прогнозирует снижение цены газа для населения в августе минимум на 5,5%

Dish согласилась купить активы T-Mobile и Sprint, открыв дорогу к слиянию компаний

BAT планирует к 2022-23гг увеличить выручку от реализации новых изделий в 5 раз, до 5 млрд фунтов

"Укрзализныця" намерена развивать услугу по ремонту и обслуживанию частных локомотивов

Грузовая "дочка" Литовских желдорог надеется в 2019г сохранить перевозки на уровне прошлого года

Цены на нефть растут на сигналах падения запасов в США, Brent выросла до $64 за баррель

"Укртранснафта" полностью выплатила "Нафтогазу" дивиденды за 2018г

Нефть дешевеет на слабых прогнозах мирового ВВП, Brent опустилась ниже $63 за баррель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА