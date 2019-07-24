Грузовая "дочка" Литовских желдорог надеется в 2019г сохранить перевозки на уровне прошлого года

LG Cargo, дочернее предприятие государственной компании Lietuvos gelezinkeliai ("Литовские железные дороги") по перевозке грузов, в этом году видит тенденцию к сокращению грузоперевозок и надеется сохранить прошлогодний результат, пишет деловая газета Verslo zinios в среду.

В первом полугодии 2019 года LG Cargo перевезла 26,9 млн тонн грузов, это примерно на 1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

По словам главы LG Cargo Эгидиюса Лазаускаса, которые приводит газета, хотя снижение в первом полугодии и было, скорее, символическим, но тенденции показывают, что в этом году рассчитывать на рост не приходится, и хорошим результатом было бы сохранить показатели прошлого года.

Дирекция по грузоперевозкам Lietuvos gelezinkeliai, деятельность которой была переведена в LG Cargo, в 2018 году перевезла в общей сложности 56,8 млн тонн грузов, что на 4,2 млн тонн больше, чем в 2017 году (52,6 млн тонн).

По предварительным данным, выручка Lietuvos gelezinkeliai в первом полугодии 2019 года составила 226,7 млн евро - на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (221,7 млн евро).