Экономика

09:24 24.07.2019

"Укртранснафта" полностью выплатила "Нафтогазу" дивиденды за 2018г

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"Укртранснафта" полностью выплатила "Нафтогазу" дивиденды за 2018г

АО "Укртранснафта" перечислила НАК "Нафтогаз Украины" 100% полученной по итогам 2018 года чистой прибыли в размере 1,463 млрд грн.

В пресс-службе УТН напомнили, что в прошлом году компания также направила на выплату дивидендов 100% чистой прибыли за 2017-й в размере 2,139 млрд грн.

Как сообщалось "Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,454 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 463,239 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 2,3% – до 3 млрд 873,193 млн грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 21,2% – до 1 млрд 451,885, млн грн.

В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15 млн 435,7 тыс. тонн нефти, в том числе 13 млн 334,8 тыс. тонн транзитом на европейские НПЗ, 1 млн 343,5тыс. тонн нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.

Теги: #укртранснафта #дивиденды #нафтогаз_украины
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