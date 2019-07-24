"Укртранснафта" полностью выплатила "Нафтогазу" дивиденды за 2018г

АО "Укртранснафта" перечислила НАК "Нафтогаз Украины" 100% полученной по итогам 2018 года чистой прибыли в размере 1,463 млрд грн.

В пресс-службе УТН напомнили, что в прошлом году компания также направила на выплату дивидендов 100% чистой прибыли за 2017-й в размере 2,139 млрд грн.

Как сообщалось "Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,454 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 1 млрд 463,239 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 2,3% – до 3 млрд 873,193 млн грн, тогда как валовая прибыль уменьшилась на 21,2% – до 1 млрд 451,885, млн грн.

В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15 млн 435,7 тыс. тонн нефти, в том числе 13 млн 334,8 тыс. тонн транзитом на европейские НПЗ, 1 млн 343,5тыс. тонн нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины.

"Укртранснафта", 100% акций которой находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины", является оператором нефтетранспортной системы Украины. Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей страны.