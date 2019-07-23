Нефть дешевеет на слабых прогнозах мирового ВВП, Brent опустилась ниже $63 за баррель

Нефтяной рынок умеренно снижается в ходе торгов во вторник после ухудшения прогноза роста мирового ВВП от Международного валютного фонда.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 МСК подешевели на $0,31 (0,49%) - до $62,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на сессии на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,31 (0,55%) - до $55,91 за баррель.

Как сообщалось, во вторник был обзор по мировой экономике (World Economic Outlook, WEO) от МВФ, в котором ожидания роста глобального в 2019 году были понижены до 3,2% с апрельских 3,3%.

"Опубликованные до настоящего времени в этом году данные о ВВП в сочетании с замедляющейся в основном инфляцией свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой экономической активности", - отмечается в пресс-релизе МВФ.

Замедление роста мировой экономики может негативно сказаться на спросе на нефть, приведя к большему, чем ожидалось, излишку на рынке.

"Такое ощущение, что рынок одержим опасениями по поводу спроса", - отмечает глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг.

Как следствие, геополитические риски на Ближнем Востоке отошли на второй план. Между тем глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер Stena Impero.

По мнению аналитиков RBC Capital Markets, рынок недооценивает риски эскалации в Ормузском проливе. В частности, к резкому ухудшению ситуации может привести инцидент, который приведет к гибели американских военных, а также существенное наращивание активности Ирана в сфере ядерных разработок.