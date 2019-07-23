Управления полиции охраны в Одесской области отобрало "УОСК" для страхования финрисков

Управление полиции охраны в Одесской области 23 июля отобрало ЧАО "Украинская охранно-страховая компания" ("УОСК", Киев) для страхования финансовых рисков по действующим договорам охраны, сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.

Как отмечается, ценовое предложение компании составило 545,4 тыс. грн при ожидаемой стоимости на закупку услуг 551 тыс. грн.

В тендерах также участвовала СК "Ю.Би.Ай.-КООП"" с ценовым предложением 549 тыс. грн.

"УОСК" зарегистрирована в 1996 году, специализируется на рисковых видах страхования.

Акционерами компании являются департамент полиции охраны (40%), Управление полиции охраны в Киеве (20%).