Связанная с Мартыновым литовская Neo Group в 2018г. увеличила прибыль в 2,2 раза

Косвенно контролируемая украинским предпринимателем Анатолием Мартыновым компания Neo Group, которая производит PET-сырье в Клайпедской свободной экономической зоне (КСЭЗ), в 2018 году заработала EUR31,555 млн евро чистой прибыли - в 2,2 раза больше, чем годом ранее (EUR14,516 млн).

Оборот компании за год увеличился на 33% – до EUR541,495 млн (в 2017 году- EUR406,222 млн), говорится в отчете, представленном в Реестровый центр.

Решение о распределении прибыли за 2018 год еще не принято.

"Распределение прибыли зависит от планов предприятий и акционеров, от инвестиций, состояния предприятия, величины финансовых задолженностей, а также от других факторов", - говорится в присланном BNS комментарии Neo Group.

В конце прошлого года в компании работало 214 человек (в конце 2017 года - 193).

Retal Industries также принадлежит в Литве предприятие Retal Lithuania, а также Retal Baltic.