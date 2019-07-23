Huawei ускорила рост выручки, несмотря на ограничения США

Китайская Huawei Technologies Co. ускорила темпы роста выручки примерно на 30% в первом полугодии, обеспечив необходимые поставки для сохранения производственного процесса, несмотря на ограничения на экспорт технологий из США, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Хотя 30%-ный рост выручки и ниже показателя за первые три месяца 2019 года - 39%, темпы роста существенно ускорились по сравнению с 2018 годом, сказали источники, попросившие об анонимности в связи с непубличным характером информации. По словам одного из них, руководство компании сообщило сотрудникам, что ситуация лучше, чем могла бы быть.

В настоящее время Huawei прикладывает все усилия, чтобы увеличить продажи, разрабатывая альтернативы американскому программному обеспечению и микросхемам. Пока ей удается поддерживать рост выручки за счет активного заключения контрактов на поставку оборудования для сетей пятого поколения (5G), сказали собеседники Bloomberg.

В то же время, по словам источников, компания старается поддерживать моральный дух работников, поощряя их за помощь в предотвращении немедленного кризиса. Получают ли они реальное финансовое вознаграждение, неизвестно.

Издание отмечает, что приведенные показатели продаж Huawei являются предварительными и могут отличаться от фактических. Представители компании отказались от комментариев, сообщив, что официальные результаты за первое полугодие будут опубликованы 30 июля. Huawei отчиталась о выручке в размере около $27 млрд в январе-марте по сравнению с 721 млрд юаней ($105 млрд) за весь 2018 год.

В мае США внесли Huawei в "черный список", поскольку, по мнению американского правительства, она занималась сбором разведывательной информации в пользу китайского правительства - обвинения, которые компания неоднократно отвергала. В результате деятельность Huawei на американском рынке была значительно ограничена.

Основатель и генеральный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй в июне заявил, что, по прогнозам, в течение двух лет компания может сократить продажи на $30 млрд из-за ограничений на поставки американскими компаниями комплектующих его фирме.