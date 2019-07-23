Экономика

15:14 23.07.2019

ФГВФЛ впятеро снизил цену повторно выставленного на голландский аукцион стадиона "Черноморец" в Одессе

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ФГВФЛ впятеро снизил цену повторно выставленного на голландский аукцион стадиона "Черноморец" в Одессе

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) повторно выставил на голландский аукцион нежилые здания центрального стадиона "Черноморец" по ул.Маразлиевская, 1/20 в Одессе за 733,2 млн грн, что в пять раз ниже первоначальной цены (3,66 млрд грн).

Согласно сообщению на сайте ФГВФЛ, аукцион состоится 8 августа 2019 года.

Как сообщила пресс-служба ведомства, лот также включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами.

"Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк". Начальная цена реализации – 733,25 млн грн. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом – 80,3 тыс. кв. м", – указано в сообщении.

Стадион "Черноморец" включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и пр.

Организатор торгов – ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн". Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 8 августа 2019 в 16:00. По данным ФГВФЛ, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

По данным ФГВФЛ, Киевский апелляционный суд решением от 10 июня 2019 года снял арест с ряда активов "Имэксбанка".

"Таким образом, нежилые здания центрального стадиона "Черноморец" по адресу г.Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20 более не обременены судебным решением", – сообщает ведомство.

Теги: #фгвфл #черноморец #одесса
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