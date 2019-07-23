Экономика

14:35 23.07.2019

Прибыль и выручка Coca-Cola превзошли ожидания во II квартале

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Прибыль и выручка Coca-Cola превзошли ожидания во II квартале

Американская Coca-Cola Co., крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале 2019 года, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий рынка.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль повысилась до $2,6 млрд, или 61 цента на акцию, с $2,3 млрд, или 54 центов на акцию, за аналогичный период 2018 года.

Прибыль компании без учета разовых факторов составила 63 цента в расчете на акцию.

Выручка увеличилась на 6%, до $10 млрд с $9,4 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 61 цента на акцию при выручке $9,9 млрд.

Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 3% в прошлом квартале. В Северной Америке показатель сократился на 1%, однако это снижение удалось компенсировать ростом продаж в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке на 2%, в Латинской Америке - на 1%, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 7%.

Coca-Cola ожидает органического роста выручки в 2019 году на 5% и увеличения скорректированной прибыль в расчете на акцию на 11-12%. Чистая прибыль, согласно прогнозу компании, в этом году изменится слабо, в пределах 1% в ту или иную сторону по сравнению с $2,08 на акцию в прошлом году.

Акции Coca-Cola на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник подорожали на 1,6%. С начала года капитализация компании выросла на 8,2%, до $219,2 млрд.

Теги: #финрезультат #coca_cola
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