Экономика

13:27 23.07.2019

Предложение офисной недвижимости Львова к 2021г может вырасти вдвое

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Предложение офисной недвижимости Львова к 2021г может вырасти вдвое

Новое предложение на рынке офисной недвижимости Львова, заявленное к открытию в 2019-2021 гг., составит 176,1 тыс. кв. м, что практически сопоставимо с действующим предложением, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" консалтинговая компания UTG (Киев).

"К середине 2019 года растущий спрос на офисные помещения, спровоцированный в основном благоприятными условиями для развития IТ-сектора, привел к дефициту качественных площадей на рынке и, как следствие, к сокращению вакантности до 2,2%, росту ставок аренды и немыслимому годами ранее всплеску девелоперской активности", - сказала аналитик UTG Оксана Гаврилевич.

По ее словам, в 2019 году ожидаются к вводу в эксплуатацию офисные помещения арендуемой площадью 56,4 тыс. кв. м (33,6% - класс "А", 66,4% - класс "В"), в 2020 году – 31,5 тыс. кв. м, в 2021 – 88,2 тыс. кв. м.

Крупнейшие объекты, заявленные к вводу в 2019 году: БЦ "Технопарк" класса В+ (ул. Героев УПА, 72, GLA – 11,4 кв. м), БЦ "Доминант-плаза" класса В+ (ул. Угорская,14, GLA – 21,7 тыс. кв. м).

В 2020 году к вводу запланированы следующие крупные БЦ: первая фаза инновационного парка LvivTech.City класса "А" (ул. Стрыйская, 48, GLA – 9,1 тыс. кв. м), офисный центр по ул. Антоновича, 112-а класса "В" (9,2 тыс. кв. м), офисный центр по ул. Джорджа Вашингтона, 1 класса В (9 тыс. кв. м).

В 2021 году заявлены к вводу: БЦ в ЖК "Викинг Парк" класса "В" (ул. Зеленая, 151, GLA – 28 тыс. кв. м), БЦ в ЖК "Национальный" класса "В" (ул. Стрыйська, 108, GLA – 10,2 тыс. кв. м) первая фаза IT Park класса "А" (GLA – 50 тыс. кв. м).

В 2022 году планируется открытие офисного центра класса "В" в ЖК Greenville Park Lviv (11,2 тыс. кв. м), а также на стадии проектирования находится ряд других крупных объектов, к примеру, БЦ "Кинескоп", офисный центр по ул. Морозная,14 и торгово-офисный центр по ул. Петлюры, 11.

"При своевременном вводе заявленных объектов к концу 2021-го, совокупная арендуемая площадь офисных помещений составит порядка 378 тыс. кв. м, что соответствует показателю 500,8 кв. м/тыс. жителей, что может ввести рынок офисной недвижимости Львова в фазу перенасыщения", - констатировала Гаврилевич.

Так, средневзвешенный уровень вакантности в БЦ Львова по состоянию на июль-2019 в разрезе классов составил 0% в классе "А", и 2,9% - в классе "В". При этом средневзвешенная арендная ставка на офисные помещения без учета НДС, OPEX, коридорного коэффициента составила $12,9/кв. м/мес. ($16 – в БЦ класса "А", $11,5 - в БЦ класса "В").

Наибольший объем офисных площадей арендуют компании сферы информационных технологий (38,6%), FMCG – 20,2%, сферы бизнес-услуг – 8,7%, производственные предприятия – 8,5%, и банковские учреждения – 7,3%.

По данным UTG, во Львове функционирует 31 бизнес-центр, из них – четыре класса "А" (23,3% общего предложения, или 47,1 тыс. кв. м), и 27 – класса "В" (76,7%, или 155,3 тыс. кв. м). Совокупная арендуемая площадь офисов составляет 202,3 тыс. кв. м, что соответствует показателю 267,8 кв. м/тыс. жителей.

"Следует отметить, что около 37,5% (или 75,9 тыс. кв. м) всех действующих помещений введено в эксплуатацию до 2009 года, и на сегодняшний день морально и технически устарели", - отметила эксперт.

UTG (Киев) создана в 2001 году. Специализируется на консалтинге коммерческой и жилой недвижимости, брокеридже торговых помещений и комплексном сопровождении девелоперских проектов.

При участии UTG открыто более 100 объектов недвижимости. Среди них – ТРЦ Lavina Mall, New Way, Ocean Plaza, Gulliver, "Пирамида" и "Комод" (все – Киев), "Мегамолл" (Винница), "Мост Сити Центр" (Днепр), "Французский бульвар" (Харьков) и Global.UA (Житомир).

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на июль 2019 года доля в 30% в уставном капитале ООО "Ю.Ти.Джи." (Киев) принадлежит Игорю Мельнику, 65% – Вадиму Непоседову, 5% – Артему Непоседову.

Уставный капитал составляет 1 млн грн.

Теги: #львов #utg #недвижимость
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