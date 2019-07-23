"Нафтогаз" перечислил в госбюджет еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018г

НАК "Нафтогаз Украины" в минувший понедельник перечислил в государственный бюджет Украины еще 8,2 млрд грн дивидендов за 2018 год.

"Таким образом, в целом компания перечислила государству уже 12,3 млрд грн, что составляет 90% от чистой прибыли "Нафтогаза" за 2018 год", - говорится в сообщении НАК.

Как сообщалось, в конце июня "Нафтогаз" перечислил в госбюджет 4,1 млрд грн дивидендов, что составило всего 30% от чистой прибыли за 2018 год, несмотря на требование Кабинета министров направить на дивиденды 90% от прибыли.

Тогда глава НАК Андрей Коболев заверил, что после привлечения дополнительных финансовых ресурсов или завершения закачки газа в ПХГ компания перечислит оставшуюся часть. В середине июля "Нафтогаз" разместил евробонды на общую сумму свыше $1 млрд. Средства на счета компании должны были поступить 19-22 июля.

"Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2018 году сократил чистую прибыль в 2,8 раза (на 24 млрд 531,525 млн грн) по сравнению 2017 годом – до 13 млрд 613,258 млн грн..

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.