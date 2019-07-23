Помпео объявил о введении санкций в отношении китайской компании за импорт иранской нефти

Вашингтон объявил о введении санкции в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти, сообщил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с ветеранами во Флориде.

"Сегодня в рамках кампании максимального давления (на Иран) я объявляю о введении санкций со стороны США в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее генерального директора Ю Мэнь Ли. Они нарушили американское законодательство, поскольку получали нефть (из Ирана)", - сказал Помпео.

В мае прошлого года США в одностороннем порядке объявили о выходе из всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и восстановили жесткие санкции против Исламской республики. С тех пор Вашингтон вводил новые санкции в отношении Ирана, при этом продолжают звучать угрозы дальнейшего усиления санкционного режима в отношении Тегерана.