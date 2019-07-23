Экономика

09:13 23.07.2019

Аукционный комитет ужесточил продажу э/э по 2-сторонним договорам для ОСП/ОСР

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Аукционный комитет ужесточил продажу э/э по 2-сторонним договорам для ОСП/ОСР

Организатор аукциона по продаже электроэнергии (э/э) по двусторонним договорам для нужд операторов системы передачи и распределения (ОСП/ОСР) для компенсации технологических потерь будет ежемесячно устанавливать предельные объемы э/э по каждому ОСП и ОСР на основании рекомендаций, утвержденных аукционным комитетом.

Как говорится в сообщении Минэнергоугля, соответствующее решение аукционный комитет принял в понедельник с целью обеспечения добросовестной конкуренции на этих аукционах и снижения рисков антиконкурентных действий.

Согласно ему, объемы покупки каждым ОСР и ОСП будут ограничены 80% от прогнозного объема технологических потерь.

Более того, если ОСР в июле завысили объемы покупки для компенсации технологических потерь, то в августе этого года объем соответствующей электроэнергии для них будет ограничен на сумму июльского избытка, говорится в решении аукционного комитета.

Помимо того комитет установил комиссионный сбор за участие в аукционе с каждой стороны на уровне 50% от соответствующих платежей на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке, а также установил даты проведения специальных сессий в июле – 24 и 25 числа.

Как сообщалось, участники рынка ранее называли одной из причин существенного подорожания электроэнергии после запуска новой модели рынка 1 июля этого года завышенные объемы продажи ее "Энергоатомом" ОСП и ОСР по двусторонним договорам в рамках ПСО согласно решению правительства. По их мнению, это искажает конкуренцию на рынке, создает возможности для спекулятивной перепродажи этой электроэнергии и повышает коррупционные риски.

Теги: #аукционный_комитет #электроэнергия #продажа
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