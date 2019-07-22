Богуслаев и Жеваго проигрывают выборы по своим мажоритарным округам кандидатам от "Слуги народа"

Народные депутаты и бизнесмены Константин Жеваго (внефракционный) и Вячеслав Богуслаев ("Воля народа") проигрывают внеочередные парламентские выборы по своим мажоритарным округам кандидатам от партии "Слуга народа".

Согласно данным информационно-аналитической системы Центральной избирательной комиссии, Богуслаев по 77-му избирательному округу (Запорожская обл.) набрал 32,26% голосов при обработанных 79,45% протоколах. Его уверенно опережает выдвиженец партии "Слуга народа" Сергей Штепа –43,64%.

Жеваго баллотировался по 150-му округу (Полтавская обл.), где набрал 24,92% при обработанных 71,09% протоколов. Он проигрывает кандидату от "Слуги народа", проектному менеджеру "Прозорро.Продажи" Алексею Мовчану, получившему 41,11%.

Жеваго был народным депутатом с 1998 года, Богуслаев – с 2006-го.

"Алексей Мовчан, проектный менеджер "ProZorro.Продажи", побеждает олигарха Константина Жеваго по мажоритарке. Это прям Давид и Голиаф", – прокомментировал глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в соцсети Facebook.

В то же время среди проходящих в парламент руководителей крупных промышленных предприятий – представитель партии "Оппозиционный блок", гендиректор входящего в группу "Метинвест" Авдеевского коксохима Муса Магомедов (получил 64,06% по округу №45 в Донецкой области при 100% обработанных протоколов) и самовыдвиженец, действующий нардеп и владелец контрольного пакета акций "Донбассэнерго" Максим Ефимов. Он баллотировался по 48-му избирательному одномандатному округу (Донецкая обл.) и набрал 54,88% при обработке 100% протоколов.