Экономика

16:05 22.07.2019

Порты Азовского региона за время агрессии РФ недополучили около 6 млрд грн дохода – глава АМПУ

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Порты Азовского региона за время агрессии РФ недополучили около 6 млрд грн дохода – глава АМПУ

Украинские морские порты на Азовском море в связи с агрессией России с 2014 года недополучили около 6 млрд грн дохода, сообщил руководитель Администрации морских портов Украины (АМПУ) Райвис Вецкаганс.

"За время агрессии со стороны России азовские порты потеряли практически половину грузов, а количество судозаходов уменьшилось более чем в два раза. В итоге с 2014 года, по нашим подсчетам, порты недополучили дохода на сумму около 6 млрд грн. И здесь не учтены убытки и допрасходы экспортеров, связанные с простоем и переориентацией грузопотоков", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По мнению Вецкаганса, украинские порты на Азове требуют комплексной поддержки на государственном и международном уровне. Он отметил, что благодаря именно такому объединению усилий в 2018 году удалось снять блокаду с портов "Мариуполь" и "Бердянск".

"Сейчас мы стараемся максимально улучшить ситуацию в портах Азова, помочь им оставаться конкурентными. Объем инвестиций АМПУ в порты "Мариуполь" и "Бердянск" за 2018-2020 гг. превысит 1 млрд грн. В начале июля в Мариуполь зашло первое судно дноуглубительного флота подрядчика, который будет проводить работы по поддержанию паспортных глубин в наших портах на Азове. К концу года мы завершим реконструкцию причала №4 в Мариупольском порту. Этот проект реализуется параллельно со строительством государственной стивидорной компанией нового зернового терминала. Ввод в эксплуатацию этих объектов позволит диверсифицировать номенклатуру грузов, которые переваливает порт, и открыть новые возможности для бизнеса в этом регионе", - добавил руководитель АМПУ.

Как сообщалось, тарифная комиссия АО "Укрзализныця" в мае 2019 года согласовала 20%-ную скидку на грузовые тарифы следованием в морские порты "Мариуполь" и "Бердянск".

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, только Бердянский порт в 2018 году потерял около 840 тыс. тонн грузов. Он считает, что снижение железнодорожного тарифа на доставку грузов позволит нивелировать рост фрахта в общей логистической цепи и увеличить объем грузоперевалки.

Как сообщалось, Мариупольский порт потерял 33% флота в результате строительства Россией Керченского моста.

По мнению АМПУ, порты Азова могут увеличить грузоперевалку на 800 тыс. тонн в год при условии беспрепятственного пропуска судов через Керченский пролив.


 Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #ампу #убытки #порты
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