Экономика

12:18 22.07.2019

Гройсман подписал распоряжение о назначении набсовета в "Укргидроэнерго"

2 мин читать
Гройсман подписал распоряжение о назначении набсовета в "Укргидроэнерго"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о назначении наблюдательного совета в ЧАО "Укргидроэнерго" в составе четырех независимых и трех представителей от государства.

Соответствующее распоряжение №544-р от 17 июля 2019 года обнародовано на правительственном портале.

Ранее, в ходе принятия решения на последнем заседании Кабинета министров, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у него есть сомнения по составу набсовета. В то же время премьер отметил, что он доверяет компетенции международных партнеров, которые помогают подбирать составы НС крупных госкомпаний.

"Мы сейчас решение одобрим, вы посмотрите, пожалуйста, если будут предостережения – я его не подпишу", - отметил Гройсман.

Как сообщалось, в состав НС "Укргидроэнерго" в качестве независимых членов отобраны экс-глава AES Ukraine, ныне возглавляющий Traxys S.A. Стивен Уолш (Steve Walsh), заместитель главы Национальной ассоциации адвокатов Украины и руководитель юрфирмы GOLAW Валентин Гвоздий, экс-замглавы Минэкономразвития и торговли Наталья Микольская и поработавший в "Нафтогазе", Минтопэнерго, "Укрторфе" и "Укрнафтопродукте" Олег Терлецкий.

Членами НС "Укргидроэнерго" от государства станут заместитель Минфина Василий Шкураков, глава директората энергетических рынков Минэнергоугля Ольга Буславец, глава департамента корпоративных и имущественных отношений Минэнергоугля Виктория Кальниченко.

"Укргидроэнерго" эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций компании (103 гидроагрегата) составляет 5758,1 МВт. Государство в лице Министерства энергетики и угольной промышленности владеет 100% акций общества.

Теги: #укргидроэнерго #нс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:54 22.07.2019
Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса – Микольская

Набсовет "Укргидроэнерго" займется вопросами экспорта и комплаенса – Микольская

14:24 27.06.2019
"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн дивидендов за 2018г

"Укргидроэнерго" выплатило в госбюджет 1,1 млрд грн дивидендов за 2018г

15:01 30.05.2019
Кабмин объявил отбор на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"

Кабмин объявил отбор на должности независимых членов набсовета "Укргидроэнерго"

15:50 28.05.2019
В Киеве в квартире, из которой выпал ребенок, полицейские изъяли арсенал оружия

В Киеве в квартире, из которой выпал ребенок, полицейские изъяли арсенал оружия

18:08 27.05.2019
В центре Львова на девушку рухнул элемент фасада ремонтируемого дома, пострадавшая госпитализирована

В центре Львова на девушку рухнул элемент фасада ремонтируемого дома, пострадавшая госпитализирована

10:51 24.05.2019
Найдено тело мальчика, который накануне упал в реку в Закарпатской области – ГСЧС

Найдено тело мальчика, который накануне упал в реку в Закарпатской области – ГСЧС

15:35 20.05.2019
Минэнерго предлагает возложить на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" спецобязательства по поставке э/э для населения до конца 2020г

Минэнерго предлагает возложить на "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" спецобязательства по поставке э/э для населения до конца 2020г

13:37 27.12.2018
Кабмин утвердил финплан-2019 "Укргидроэнерго" с ожидаемой чистой прибылью 1,8 млрд грн

Кабмин утвердил финплан-2019 "Укргидроэнерго" с ожидаемой чистой прибылью 1,8 млрд грн

17:26 12.12.2018
НКРЭКУ повысила с 2019г средний тариф ГЭС "Укргидроэнерго" на 28%, для ГАЭС понизила на 35,6%

НКРЭКУ повысила с 2019г средний тариф ГЭС "Укргидроэнерго" на 28%, для ГАЭС понизила на 35,6%

11:12 04.12.2018
Кабмин в 2019г намерен сформировать набсоветы 5 госкомпаний – Саенко

Кабмин в 2019г намерен сформировать набсоветы 5 госкомпаний – Саенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина по максимуму загрузила мощности по импорту газа

Суд в Лондоне начинает рассмотрение апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами – источник

Запасы газа в ПХГ Украины превысили 15 млрд куб. м, осталось закачать еще 5 млрд куб. м – Коболев

"ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет об изъятии Службой безопасности при обыске МНЛЗ №3

Переговоры о сотрудничестве Украины с МВФ возобновятся в сентябре - представитель президента в Кабмине

ПОСЛЕДНЕЕ

Справочный курс гривни укрепился до 25,64 грн/$1

Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

Украина за 5 мес. закупила ядерное топливо на $68,7 млн - Госстат

Экс-глава "Смарт-холдинга" Тимофеев обещает привлекать в Украину $100 млн инвестиций ежегодно в случае реализации "Слугой народа" обещанных реформ

НБУ снизил выкуп валюты на межбанке до $40 млн

Украина по максимуму загрузила мощности по импорту газа

Суд в Лондоне начинает рассмотрение апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами – источник

Запасы газа в ПХГ Украины превысили 15 млрд куб. м, осталось закачать еще 5 млрд куб. м – Коболев

"ArcelorMittal Кривой Рог" заявляет об изъятии Службой безопасности при обыске МНЛЗ №3

ВВП-варранты Украины подорожали до нового исторического максимума

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА